﻿Как смолянам победить коронавирус и вернуться к нормальной жизни с 15 июня?

Вот что рекомендует главный врач Смоленской клинической больницы №1 Сергей Крюковский.

Никакие «коронавирусные» ограничения не будут сняты до тех пор, пока заболеваемость этой инфекцией не пойдёт на спад. Ситуация в Смоленской области, как и в подавляющем большинстве российских регионов, продолжает оставаться напряженной. Поэтому сейчас смолянам как никогда необходимо соблюдать все требования и рекомендации врачей и эпидемиологов. Тогда у нас есть реальный шанс, что с 15 июня мы, наконец-таки, вернёмся к нормальной жизни.

Послабление ограничений может быть только при четком соблюдении гражданами мер санитарно-эпидемиологической профилактики. Важно, чтобы люди при посещении мест массового пребывания в обязательном порядке носили защитные маски, при необходимости — перчатки, как можно чаще мыли или обрабатывали дезинфицирующими средствами руки, так как, к сожалению, коронавирус может оставаться до трех суток на металлических, пластиковых поверхностях — это относится к поручням в транспорте, перилам подъездов домов, ручкам дверей и пр. Также следует соблюдать дистанцию — не менее 2-3 метров друг от друга, не только в общественных местах, но и на улице, стараться не трогать лицо и после посещения общественных мест тщательно умываться.

Нередко наши граждане забывают обрабатывать свои сотовые телефоны, которые в нынешних условиях являются одним из основных средств связи, — это также необходимо делать после посещения общественных мест. Соблюдение всех этих мер будет способствовать скорейшему снятию режима повышенной готовности.

Только совместными ответственными усилиями мы приблизим начало ослабления ограничений, а затем — их полное снятие. Предпосылки к этому есть: несмотря на то, что каждый день выявляются новые случаи заболевания, ежедневно из стационара нашей больницы выписываются порядка 25 человек, вылечившихся от коронавируса. При этом хочу подчеркнуть еще раз: только совместными усилиями — органов власти, лечебных учреждений и населения — мы можем приблизить снятие ограничительных мероприятий и скорейшее возвращение к обычной жизни.