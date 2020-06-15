Смоляне смогут побороться за телефоны, велосипеды и… два автомобиля

С 25 июня по 1 июля смоляне могут проверить своё знание Конституции Российской Федерации и принять участие в викторине, главным подарком в которой станут 2 автомобиля. Их разыграют 27 июня и 1 июля, а в остальные дни пройдут розыгрыши других подарков.

Викторина «Мой выбор. Смоленск» – проверка знаний об Основном Законе страны, его важнейших положениях и нормах, которые закреплены на государственном уровне. А ещё это возможность стать обладателем одного из 35 подарков: смартфонов iPhone, беспроводных наушников AirPods, роботов-пылесосов и мультиварок, электросамокатов и велосипедов, в том числе и электрического.

Как и в большинстве подобных соревнований, викторина «Мой выбор. Смоленск» даст возможность побороться за один из двух суперподарков – автомобилей LADA XRAY и «Шевроле Нива».

Участниками викторины могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, проживающие в Смоленской области и вступившие в группу «Мой выбор. Смоленск» в одной из социальных сетей – «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Именно в этих группах с 25 июня по 1 июля ровно в 8:00 будет размещаться вопрос викторины, на который нужно будет ответить участникам, краткое напоминание о правилах участия, а также перечень подарков.

Каждый смолянин, решивший принять участие в соревновании на знание Конституции России, должен будет выложить фотографию с участка для голосования с бюллетенем в руках на официальном сайте викторины мойвыборсмоленск.рф, заполнив простую форму для регистрации. Выложить свою фотографию можно с 9:00 до 20:30 каждого из дней с 25 июня по 1 июля.

Итоги викторины «Мой выбор. Смоленск» будут подводиться в этот же день: победителей определят в режиме онлайн как в группах соцсетей, так и на сайте мойвыборсмоленск.рф. Трансляция будет начинаться в 21:30.

С полными правилами участия в викторине «Мой выбор. Смоленск» можно ознакомиться в официальных группах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также на сайте мойвыборсмоленск.рф.

Читайте Конституцию, приходите на участки для голосования, чтобы высказаться за будущее страны, проверяйте свои знания Основного Закона и – выигрывайте!