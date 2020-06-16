Посмотри в зеркала – пропусти мотоциклиста

Ежегодно в третий понедельник июня отмечается Всемирный день мотоциклиста. История праздника такова: 22 июля 1992 года в нескольких странах прошла акция «На работу на мотоцикле». Акция вызвала резонанс во многих странах. Ее начали проводить ежегодно. В 2000 году ее участники создали некоммерческую организацию Ride to work Inc., которая объединила поклонников мотоциклов и скутеров из США, Израиля, Канады, Франции, Великобритании, Венгрии, Бразилии, Турции, Эквадора и других стран. Она предоставляет юридическую и техническую поддержку мотоциклистам. До 2008 года праздник проходил в третью среду июля. Затем организаторы перенесли дату на третий понедельник июня. Они сделали изменение из-за разницы в климатических условиях в разных странах, которые ранее не позволяли участвовать некоторым наездникам.

Цель праздника – заявить о правах обладателей мотоциклов как полноправных участников дорожного движения, показать, что этот вид транспорта не создает заторов на дорогах, потребляет меньшее количество топлива и занимает меньше места на парковках, чем его четырехколесный собрат.

В рамках акций, приуроченных к этой дате, Сафоновская Госавтоинспекции совместно с взводом № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения провели акцию «За безопасное вождение». Дорожные полицейские раздавали материалы, напоминающие водителям о необходимости внимательнее смотреть в боковые зеркала. Бдительными должны быть все участники движения, в том числе пешеходы и сами мотоциклисты.

Среди розданных материалов были листовки из плотной бумаги. На одной стороне – призыв дважды смотреть в боковое зеркало, потому что мотоциклист может появиться внезапно, а на второй стороне – карточка «За вежливость на дорогах», на которой владелец автомобиля может указать свой номер телефона.

Авторы идеи считают, что многие водители оставят карточку себе, прикрепив к лобовому стеклу автомобиля, и напоминание о мотоциклистах будет у них перед глазами.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми. От этого зависят безопасность на дороге, здоровье и жизни участников дорожного движения.

Антонина Дашкевич