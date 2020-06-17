Волонтёры Конституции

15 января Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию, закрепив социальные гарантии и меры поддержки для населения. Всего предложено 32 поправки.

1 июля 2020 года состоится Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию и станет одним из самых важных событий в истории нашей страны.

Добровольцы всегда рядом со страной в главные моменты ее развития. Поэтому волонтерское сообщество в лице Ассоциации волонтерских центров и крупнейших волонтерских и молодежных организаций страны вышло с инициативой в адрес Центральной избирательной комиссии о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Эту инициативу поддержал Центризбирком.

«Волонтерами Конституции» стали представители различных общественных организаций, которые объединятся ради достижения общих целей и вокруг идеи обновления, тем самым становясь частью исторического события и внося свой посильный вклад в перемены. Общественный корпус объединил свыше 114 000 человек из всех регионов нашей страны. По всей стране организовано три тысячи информационных точки.

В городе Сафоново движение добровольцев координирует волонтерский штаб, созданный при отделе по работе с молодежью. Елена Ивановна Илясова, начальник отдела, пояснила: «Проект «Волонтеры Конституции» стал органичным продолжением реализации проекта «Мы вместе». Наши волонтеры, члены Молодежного совета продолжают оказывать помощь инвалидам, престарелым гражданам, испытывающих сложности в обустройстве жизни. Например, доставляем льготные лекарства, оплачиваем услуги ЖКХ, доставляем продукты из магазинов. Также ребята доставляют по заявкам продуктовую помощь малоимущим слоям населения. Только в июне сафоновские волонтеры около десяти раз выполняли такие функции.

Участие в проекте «Волонтеры Конституции» активно поддержали все участники волонтерского движения. Мы организовали две информационные точки в городе – возле Дворца культуры в центре и в микрорайоне №1 возле торгового центра. Наши ребята отмечают, что сафоновцы проявляют живой интерес к их предложению ознакомиться с предложенными поправками в действующую Конституцию».



Арсений Захаров и Валентина Мкртчян у Дворца культуры не скучают. Прохожих много и редко кто проходит мимо. Арсений поделился: «Практически все с интересом читают буклеты с перечнем поправок, берут, чтобы внимательно изучить дома. Мнения есть разные, люди высказываются, но вежливо и корректно. Мы тоже отстаиваем свою точку зрения: почему так важны для всех нас изменения в Конституцию».

«Мы приглашаем сафоновцев принять участие в голосовании, объясняем, когда оно состоится, — продолжила разговор Валентина. – очень приятно, когда нас выслушивают и благодарят за внимание к ним».



В микрорайоне №1 информационная точка – на людном месте. «нам здесь скучать не приходится, — поделился Иван Личаченко, студент Смоленского филиала Российского экономического университета имени Плеханова. – Люди подходят, интересуются, задают вопросы. Чувствуется, что их интересует конкретика, а не общие рассуждения. Считаю, что такой формат работы с людьми – очень удачный». Алина Соколова – студентка Смоленского медицинского университета, член волонтерского отряда «Волонтеры-медики». Ребята вынуждены были перейти на дистанционное обучение, а так как волонтерство – это образ жизни, то общественную работу во благо людям продолжают и здесь, в родном городе. Для Алины, как и для ее товарищей по волонтерскому корпусу, помогать людям – потребность души. «Подходила к нам мама с ребенком, — рассказала она. – Поблагодарила нас за очень ценную для нее информацию, ведь по новой Конституции жить и ей, и ее детям».



Волонтеры остались на своих информационных точках продолжать просвещать людей о важном политическом мероприятии, в котором каждый из них примет участие 1 июля.

А волонтер Сергей Рыжков поехал в деревню Дроздово, чтобы доставить по адресу льготное лекарство. Выпускник Сафоновской гимназии, учащийся юридического полицейского колледжа, в волонтерском движении около четырех месяцев. «Мне нравится помогать людям, особенно когда общение с ними дарит положительные эмоции», — объяснил он свою личную позицию.

Информационные точки будут работать до 30 июня. Волонтеры, закрепленные за информационной точкой, ведут работу по информированию населения об изменениях в Конституцию, отвечают на вопросы граждан о планируемых изменениях, предлагают поучаствовать в добровольческих акциях и ведут учет граждан, посетивших информационную точку и принявших участие в информационной кампании.