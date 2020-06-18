Безопасный перекресток

На пересечении федеральной автодороги М -1- Беларусь с автодорогой обход Сафоново Сафоновской Госавтоинспекцией совместно с взводом № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения проведена акция « Безопасный перекресток».

Место проведения профилактического мероприятия выбрано не случайно: указанный перекресток является одним из аварийных перекрестков Сафоновского района. Дорожные инспектора обратились к водителям с просьбой соблюдать правила проезда перекрестков, маневрирования, съезда с кругового движения, требований сигналов светофора и дорожных знаков, обратили внимание водителей на своевременное предупреждение других участников о своих намерениях поворота, разворота и других маневрах, а так же проговорили главные причины ДТП, участники которых получают наиболее серьезные травмы.

Всем участникам акции вручили памятки, Правила дорожного движения Российской Федерации и личные пожелания безопасного пути с уверенностью, что водители будут всегда внимательными, культурными и дисциплинированными на дорогах.