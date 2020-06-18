 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Безопасный перекресток

18.06.2020

На пересечении федеральной автодороги М -1- Беларусь с автодорогой обход Сафоново  Сафоновской Госавтоинспекцией совместно с взводом № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения  проведена акция «   Безопасный перекресток».

         Место проведения профилактического мероприятия выбрано не случайно: указанный перекресток является одним из аварийных перекрестков Сафоновского района. Дорожные инспектора обратились к водителям с просьбой  соблюдать правила проезда перекрестков,  маневрирования, съезда с кругового движения, требований сигналов светофора и дорожных знаков, обратили внимание водителей на своевременное предупреждение других  участников о  своих намерениях поворота, разворота и других маневрах, а так же проговорили главные причины ДТП, участники которых получают наиболее серьезные травмы.

         Всем участникам акции вручили памятки, Правила дорожного движения Российской Федерации и личные пожелания безопасного пути с уверенностью, что водители  будут  всегда внимательными, культурными  и дисциплинированными на дорогах.

Опубликовано в категории Новости

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика