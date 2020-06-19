Дню памяти и скорби посвящается

Одна из Всероссийских акций, к которым присоединится Смоленщина, — «Свеча памяти». Она проводится в ночь с 21 на 22 июня. После минуты молчания местные жители зажигают свечи и устанавливают их у мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне. «Волонтеры Победы» помогают в технической организации мероприятия.

В 2020 году акция также пройдет в онлайн формате в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники и Инстаграм. Каждый житель России сможет зажечь свою «Свечу памяти» на сайте деньпамяти.рф и посмотреть, сколько свечей было зажжено по всей стране. Каждая зажженная свеча — это один рубль на медицинскую помощь ветеранам нашей Родины. В социальной сети Вконтакте пользователи смогут делиться тематическими подарками. Они появятся у каждого пользователя в разделе подарки. В Одноклассниках пользователи также смогут делиться подарками через созданное для акции приложение. В Инстаграм пользователи смогут скачать маску для сторис со свечой и поделиться ей со своими подписчиками.

21 июня в 21:00 «Волонтеры Победы» выложат из свечей символы войны в Городах-героях. Изображение будет связано с вкладом региона в Победу или обращено к тому символу, который чтят местные жители, как символ воинского подвига в своем Городе-герое.

Всероссийская акция «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» ежегодно проходит в мае-июне: 22 июня акцию традиционно поддержат «Волонтеры Победы», которые распространяют значки среди жителей России. Все собранные средства идут на высокотехнологичную помощь ветеранам всех боевых действий нашей страны. В этом помогает Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».

Кроме этого, добровольцы «Поискового движения России» и активисты ОНФ встретятся с потомками солдат, чтобы вручить им папки с архивными документами, найденными в рамках проектов «Судьба солдата» и «Фронтовой портрет». В рамках акции «Вернулись с фронта» поисковики опубликуют список из 1000 имен солдат, которые были найдены на полях сражений Великой Отечественной войны, но родственников которых сразу найти не удалось, для поиска через СМИ и социальные сети.

В начале апреля продюсерская кинокомпания «Династия» и Российское движение школьников запустили Всероссийскую акцию «Дети войны». Каждый из фильмов – это реконструкция локального события времен войны, представленная глазами ребенка. Принять участие в акции могут все желающие, записав видео-рассказ до одной минуты и разместив его в Instagram с хэштегами #РДШ и #Детивойны. Собранные материалы отправляются на сайт www.detivoyni.ru, где будет сформирована база данных историй детей войны. Завершение акции киностудии «Династия» и Российского движения школьников «Дети войны» состоится 22 июня.