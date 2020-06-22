День Памяти и Скорби

Свечи памяти зажглись в ночь на 22 июня в городах и селах. Молодежь, старшее поколение приходили на братские могилы, к Вечному огню, чтобы зажечь свой огонек памяти в честь тех. кто испытал на себе все ужасы Великой Отечественной войны, одержал победу в кровопролитных боях и восстановил разрушенное хозяйство.

Почтили память павших и в нашем городе.



От Администрации МО «Сафоновский район» возложили венок к памятнику советскому солдату у вечного огная заместитель Главы района Геннадий Викторович Гуренков и председатель Сафоновского районного Совета депутатов Татьяна Алексеевна Белоусова. Они почтили память павших минутой молчания.

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