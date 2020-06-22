Удостоены ордена Пирогова

По труду и честь

Удостоены ордена Пирогова



Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указы о награждении медицинских работников за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга. Ордена Пирогова удостоены 13 работников здравоохранения Смоленской области Среди них – представители Сафоновской центральной районной больницы: заведующая инфекционным отделением (инфекционным госпиталем) Любовь Александровна УЛЬЯНОВА и врач этого отделения Ольга Ульяновна МИНЧЕНКОВА.

Поздравляем наших уважаемых медиков с заслуженной наградой! Гордимся!

От редакции: орден Пирогова — российская награда, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Учреждён 19 июня 2020 года указом Президента Российской Федерации № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».