Управление Роскомнадзора по Смоленской области просит граждан не поддаваться радиофобии

В последнее время возросло число обращений от граждан, обеспокоенных размещением вышек сотовой связи вблизи школ и возможным влиянием, которое вышки, якобы, оказывают на здоровье людей. Чтобы снизить уровень излишней тревожности граждан, Управление Роскомнадзора по Смоленской области считает важным пояснить, что установка вышек сотовой связи не представляет опасности для человека и обусловлена необходимостью предоставления качественных услуг связи. Используемые операторами связи беспроводные технологии предполагают размещение технических средств недалеко от учебных заведений — в ином случае надлежащего качества услуг связи в школах и вузах не будет.

Управление Роскомнадзора по Смоленской области напоминает, что объективные, научно обоснованные и подтвержденные данные или иная информация о негативном влиянии радиочастот от РЭС сотовой связи на организм человека отсутствуют. Распространяемая в Интернете информация об опасном воздействии излучения радиоволн носит субъективный характер и не является достоверной.

К примеру, свет тоже является излучением, при этом мощность осветительной лампы, расположенной на опоре освещения сравнима или превышает излучение от РЭС сотовой связи. Между тем, размещение фонарных столбов не вызывает каких-либо негативных реакций со стороны граждан и позволяет сделать их жизнь более комфортной. Как и использование радиоволн — без них невозможны беспроводная (сотовая) телефонная связь, телевидение, радио, беспроводной доступ в Интернет.

Если же опасения в части безопасности остаются, всегда можно обратиться в контролирующие органы с просьбой провести проверку: установка и эксплуатация базовых станций сотовых операторов, так же как и уровень допустимого электромагнитного излучения строго регулируются законодательством и контролируются уполномоченными государственными органами (Роспотребнадзор).

Для информации: Роскомнадзор не выдает разрешений на строительство опор (вышек), предназначенных для размещения на них радиоэлектронных средств (далее РЭС), а также не ведет реестров баз данных в отношении опор (вышек). К компетенции Роскомнадзора относится регистрация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Регистрация осуществляется владельцем РЭС на основании разрешения на использование радиочастот или решения Государственной комиссии по радиочастотам в случае, если РЭС подлежит регистрации.