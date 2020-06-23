24 июня на Смоленщине пройдет ряд патриотических акций и флешмобов

Искренняя благодарность ветеранам, передача тепла от каждого из нас, почитание памяти тех, кто отдал свои жизни ради восстановления мира на земле, – вот главные цели праздничных мероприятий, которые состоятся завтра, 24 июня.

Одно из них – акция «Весть Победы», в рамках которой в 12 часов по всей стране ОДНОВРЕМЕННО в течение 1 минуты будут раздаваться гудки транспортных средств — от личных авто до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудят заводы и фабрики, шахты и карьеры, буровые и порты, церкви и соборы. На территории Смоленской области в рамках акции «Весть Победы» МЧС запустит сирены.

Организаторы акции «Голубь мира» призывают всех желающих сделать фигурки голубя из бумаги, украсить ими окна своих квартир или деревья во дворе, а также сфотографировать и опубликовать фото в социальных сетях с пожеланием мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Вместе с тем, провести этот день можно вместе с детьми, присоединившись к акции «Я рисую мелом» — смолян приглашают украсить улицы городов рисунками на военную тематику и выложить фото в соцсети с хештегом #ярисуюмелом #24июня.

Также жители региона могут записать видео, во время которого они читают стихи и прозу о войне или поют военные песни, после чего выложить его в социальные сети с хештегом #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ.

В 23.00 в Смоленске прогремит праздничный салют. Залпы салютных установок и артиллерийских орудий будут произведены с одной позиции, оборудованной на стадионе «Спартак».

В то же время, жителям и гостям города Смоленска следует помнить, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой им необходимо продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты и следовать рекомендациям Роспотребнадзора и медицинских служб