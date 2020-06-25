АРТЕМ ТУРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОНСТИТУЦИИ РФ: ЛЮДЯМ ГАРАНТИРУЮТ ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

- Дмитрий ВОРОБЬЕВ — текст
Новая редакция Основного закона страны предполагает передачу части
президентских полномочий депутатам Госдумы. При такой модели
избиратели через парламентариев смогут влиять на исполнительную
власть, считает депутат Госдумы, председатель комиссии Парламентского
собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.
ГЛАВНЫЕ – ЛЮДИ
— Артем Викторович, предложение президента Владимира Путина об
изменении Конституции РФ вызвало большую дискуссию. Перемены
действительно назрели?
— с момента принятия Конституции многое изменилось и сегодня она не в полной мере отражает современную действительность. Мы помним, что было со страной в начале 90-ых, в каких социально-экономических и, особенно, политических реалиях она принималась. Предложение президента – вызов времени и новые возможности для развития страны.
— Например, закрепит социальные выплаты?
— Абсолютно верно! Это по сути закрепление принципа социального государства. Гарантируется индексация пенсий, пособий и других социальных выплат без оглядки на экономическую ситуацию и негативные сценарии. Еще одна
важная поправка – главенство российского права над международным. По многим вопросам мы сегодня являемся заложниками международных организаций
и их, зачастую, политизированных решений. Неприкрытые попытки давления на Россию очевидны.
Поэтому приоритет нашего права призван защитить национальные интересы, а главное интересы наших граждан.
Вкупе появятся новые требования к главе государства, парламентариям,
чиновникам
- — Это вы сейчас об изменении вертикали власти и передачи части
президентских полномочий Госдуме?
— И об этом тоже. Владимир Путин уже неоднократно подчеркивал, что
общество стало более требовательным и открытым. Поэтому предпосылки для усиления
роли парламента есть. В новой модели института власти предлагается
наделить депутатов правом утверждать кандидатуру председателя
правительства, вице-премьеров, министров и президент не сможет
отклонить тех, за кого депутаты проголосовали. При таком системе
парламентарии смогут выстроить более эффективное взаимодействие с
исполнительной властью. А у депутатов еще и возрастет ответственность
перед избирателями, которые тоже получат возможность влиять через парламент на
кабинет министров.
ЧЕСТНОСТЬ КРАСИТ ВЛАСТЬ
— На региональных неделях, пока не ввели карантин, обсуждали поправки
со своими избирателями, какие наказы были?
— Мне удалось до карантина провести встречи в двух приграничных с
Беларусью районах Смоленской области – Шумячском и Ершичском. Людей,
конечно, волнуют социальные гарантии, то, о чем я уже выше сказал. Да вы и сами видите, что в рабочую группу по поправкам поступили тысячи
предложений. Ну а 1 июля мы увидим насколько россиян волнует эта тема.
Это ведь исторический момент! Мы все наделены правом повлиять на
будущее развитие страны.
— Людям пришлась по нраву поправка о запрете иметь чиновникам и
депутатам двойное гражданство, держать деньги в зарубежных банках.
Предлагался еще запрет на недвижимость в третьих странах, но затем его
вычеркнули. Вы бы оставили такое требование?
— По моему личному мнению, имущества за рубежом у госслужащих быть не
должно. Сейчас обсуждаются различные варианты такого запрета, и
возможно, эта норма найдёт свое отражение в федеральном законе. В то же время нужно
понимать, что зачастую в органы власти приходят работать люди из бизнеса. Я считаю, в данном случае важен фактор честности и открытости власти, в
декларации должна отражаться достоверная информация и контролироваться соответствующими органами. Тогда таких
вопросов у россиян станет меньше.
— Какие поправки в Конституцию, кроме социальных, важными считаете
лично вы?
- — Россия является правопреемницей СССР. Эта поправка носит важный
смысловой характер. История делится на периоды – царский, советский, современный, но важно говорить,
что это одна Россия. Сохранение семейных ценностей – еще одна важная норма,
которую предлагают прописать в Конституции. Мы видим, как на Западе
меняется отношение к традиционному институту семьи, замена
мамы и папы на «родитель один» и «родитель два». Поправка должна стать залогом сохранения
устоявшихся традиций и нравственных ценностей, которые мы будем
отстаивать и защищать. И, конечно, надо выделить вопрос защиты исторической памяти.
— В год юбилея Победы эта тема особенно актуальна. Ваш дед в годы ВОВ был партизаном, его
расстреляли фашисты под Могилевом, вы продолжаете поиски места
захоронения или уже нашли?
— К сожалению, наша семья до сих пор ищет место захоронения, мы только
знаем лес, где он был расстрелян. Поэтому еще студентом с товарищами
создали поисковый отряд. Если мы находили останки солдат Красной Армии, то
кто-то в Могилевской области мог обнаружить и моего предка. Поисковики несут важную миссию и мы должны быть им благодарны.
— При такой занятости есть сегодня время на Вахту памяти?
— Честно говоря, давно уже не было такой возможности. И вот в апреле специально
освободил несколько дней, чтобы отправиться на Вахту памяти, но ситуация с
коронавирусом перечеркнула эти планы. Надеюсь, что в августе получится. Вообще поисковая
деятельность координально меняет взгляды на жизнь. Когда ты соприкасаешься с тем, что происходило на нашей земле 75 и более лет
назад. В корне меняется отношение к своей стране и месту в ней, а молодежь еще и имеет возможность не из учебников и фильмов узнавать о войне, а прочуствовать трагические страницы нашей истории.
— А некоторые ее стараются переписать или вовсе забыть…
— Вот поправка о сохранении исторической памяти как раз и касается защиты
истинных фактов. Мы видим, что ряд стран, в том числе бывших союзных
республик, пытаются обелить военных преступников, пересмотреть итоги
Нюрнбергского процесса, конечно, Россия, как и Беларусь, как и страны,
входящие в ЕАЭС, просто не допустят этого.
ВРЕЗ
- В ОСОБОМ РЕЖИМЕ
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Пока страна находилась на самоизоляции депутаты Госдумы принимали
законы о поддержке населения и бизнеса в этот непростой период.
— Москва начала ослаблять карантин, а как вы провели эти три месяца?
— Госдума весь это период не прекращала работу. Вы знаете, что был принят
ряд важнейших законов, касающихся мер поддержки россиян и отечественного бизнеса в
условиях пандемии. Постоянно находились в контакте с правительством
страны. Была создана рабочая группа, которая занималась проблематикой поддержки субъектов
МСП, мы же понимаем, что большое количество предпринимателей
столкнулись с проблемами, а за ними стоят люди. Словом, испытание на прочность, но темпы не сбавляем и
продолжаем работать.
— Коронавирус бросил вызов Трудовому кодексу…
— И не только, пандемия уже изменила действительность. Конечно, возникла
масса вопросов к удаленной работе и ее регулированию. Мы сейчас
рассматривает ряд поправок в ТК, чтобы он отвечал современным
тенденциям. Здесь и переход на электронный кадровый документооборот, и
расширение возможностей удаленной работы, в том числе для
муниципальных и государственных служащих, скорректируются основания
для увольнения дистанционного работника, чтобы работодатели
конкретизировали причину, а не использовали пространственные
формулировки «изменение стратегии компании».
— Одни ждут открытия спортзалов, другие мечтают сходить в театр или
кафе, а вы по чему соскучились?
— По живому общению! Никакой ZOOM и другие способы связи этого не
заменят. Сбои все-равно происходят, мы тоже во время интервью с этим
столкнулись, то звук пропадет, то картинка. Не хватает поездок по
моей родной Смоленской области. Сейчас там красота – все цветет и как
только снимут ограничения, сразу отправлюсь на региональную неделю в районы области.
Будьте первым, кто оставит комментарий!