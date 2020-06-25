Всё о загранпаспорте

Чтобы избежать длинных очередей в ОВМ МО МВД России «Сафоновский», можно оформить загранпаспорт через государственные услуги.

Как это сделать?

1. Заполните заявление.

2. Уплатите госпошлину через портал государственных услуг.

3. Явитесь к назначенному времени в ОВМ МО МВД России «Сафоновский» для фотографирования и проведения дактилоскопирования.

5. Получить готовый документ лично (заграничный паспорт нового поколения) необходимо будет в ОВМ МО МВД России «Ярцевский» по адресу: г. Ярцево, ул. Максима Горького, д. 28/1.

В зависимости от ситуации у вас также могут попросить:

• другой ваш загранпаспорт, если он есть и срок его действия не истёк (всего законы России допускают наличие у гражданина двух одновременно действующих загранпаспортов),

• военный билет – только для мужчин от 18 до 27 лет.

• разрешение командования – для всех военнослужащих, кроме тех, что проходят службу по призыву.

• свидетельство об изменении фамилии, имени, отчества.

Что касается ребёнка, у которого ещё нет собственного российского паспорта, для него придётся собирать большее количество документов:

• Свидетельство о рождении.

• Паспорт гражданина РФ законного представителя ребёнка.

• Документ, который подтверждает российское гражданство ребёнка.

Если законным представителем ребёнка является не его родитель, а опекун, нужно будет предоставить акт органов опеки о назначении взрослого опекуном ребёнка.

Обратите внимание: при подаче документов на ребёнка требуется его личное присутствие! Даже если вы оформляете загранпаспорт на новорожденного ребёнка, его должны будут сфотографировать на загранпаспорт нового образца непосредственно в МВД. В зависимости от возраста получателя загранпаспорта сумма будет разной:

• На детей до 14 лет – 2500 рублей.

• Для детей старше 14 лет и совершеннолетних граждан, то есть всех, у кого уже есть внутренний российский паспорт, – 5000 рублей.

Пошлина за получение загранпаспорта нового образца на «Госуслугах» в 2020 году составляет:

• На детей до 14 лет – 1750 рублей.

• Для детей старше 14 лет и совершеннолетних – 3500 рублей.

Екатерина Некрасова,

начальник ОВМ МО МВД России «Сафоновский»,

капитан полиции