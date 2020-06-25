Поправки давно назрели и очень важны

Бесконтактное измерение температуры, дезинфекция рук, пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой – так встречают на участке голосования по поправкам в Конституцию РФ, расположенном в школе № 1. Председатель Сафоновского районного Совета депутатов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Татьяна Белоусова – одна из тех, кто 25 июня в числе первых поддержал предложения, инициированные Президентом Владимиром Путиным.

– По моему убеждению, проголосовать за поправки к основному закону Российской Федерации должен каждый. Все поправки давно назрели и очень важны. Кто, например, может быть против территориальной целостности нашего государства? Кто станет противиться тому, чтобы в составе России остались Курилы, Калиниградская область, Крым? Думаю, что среди нас нет таких, кто выступал бы против сохранения исторической памяти.

Очень важен блок социальных поправок. У каждого ребенка должна быть полноценная семья – папа и мама, а не родитель номер один или родитель номер два. Голосуя за поправки, мы голосуем за будущее.

Очень важны поправки, касающиеся здравоохранения. Особенно актуально это сейчас, когда общество столкнулось с пандемией коронавирусной инфекции. Доступная и качественная медицина должна быть одинаково развита в любом уголке страны. Большое значение имеют поправки о том, что чиновники не должны иметь двойного гражданства. И это очень правильно, потому что те, кто стоят у власти, обязаны быть патриотами, стоящими на страже защиты интересов своей Родины – России.

Новая Конституция является гарантом социальной стабильности. Это касается, в частности, индексации пенсий, минимального размера оплаты труда. Эти обязательства перед людьми не могут быть нарушены.

Хотелось бы остановиться на поправке о Президенте. Полномочия нынешнего лидера истекают в 2024 году. Поправки, за которые мы голосуем, дают возможность ныне действующему Президенту вновь выставлять свою кандидатуру на высочайший пост. На международной арене Владимир Путин – очень сильная фигура. И сегодня во внешней политике, кроме него, Россию представлять не может никто другой.

Всецело поддерживаю поправки, которые будут полезны для страны, общества и всех граждан.