СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ, НО ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СТАТИСТИКАХ?

Точность — вежливость не только королей, но и статистиков. Языком цифр они ежедневно описывают нашу жизнь, но каковы сами статистики в цифрах? В День работника статистики рассказываем, откуда пошла российская статистика, на ком держится Росстат сегодня и почему во время Всероссийской переписи населения численность сотрудников ведомства изменится.

Первая в России статистическая организация — прообраз современной службы российской государственной статистики — была создана 25 июня 1811 года. В этот день в составе Министерства полиции было сформировано специальное Статистическое отделение. Тогда это была небольшая организация, размещавшаяся в одной комнате. За двухвековую историю российская статистика доказала свою необходимость для государственного управления и прогнозирования. Сейчас в состав Росстата входит 66 территориальных органов статистики, а также Центральный аппарат, объединяющий 22 управления. В Росстате работает 17 616 человек, из них 15 580 государственных служащих. 92% госслужащих — женщины, 8% — мужчины. «Статистика — это наука, она не терпит приблизительности», — говорила Людмила Прокофьевна Калугина из «Служебного романа». Поэтому более 95% работников органов статистики имеют высшее образование, а 97 человек — ученые степени кандидатов и докторов наук.

Средний возраст работника статистики — 42 года. Сотрудники до 30 лет составляют 9% всей численности работников, от 30 до 50 лет — 50%, от 50 до 60 лет — 31%, от 60 лет — около 10%.

В органах статистики нет случайных людей, здесь работают опытные специалисты. Более половины (51%) статистиков имеют стаж государственной гражданской службы более 15 лет. При этом у 21 сотрудника Росстата стаж работы в органах статистики превышает 50 лет. Одновременно в ведомстве нарастает тенденция омоложения коллектива. Например, состав нового аналитического блока Росстата формируется из вчерашних выпускников вузов.

Сотрудники органов статистики занимались подготовкой, проведением и обработкой результатов всех переписей населения на территории нашей страны начиная с Первой всеобщей переписи 1897 года. Основной этап двенадцатой в истории России и первой отечественной цифровой переписи должен был состояться в октябре нынешнего года, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было предложено перенести ее на 2021 год.

Во время предстоящей переписи населения численность сотрудников ведомства вырастет за счет набора временного персонала — 315 тысяч переписчиков и 45 тысяч полевых контролеров. В своей работе они будут использовать электронные планшеты. Будущая Всероссийская перепись населения впервые пройдет в многоканальном формате — любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».