25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ

До 1 июня сафоновцам можно будет отдать свой голос на избирательных участках с № 430-го по № 448-й, с № 453-й по № 473-й, а также в помещении центральной поликлиники ЦРБ по адресу ул. Вахрушева, д. 6. Работникам АО «Авангард» предоставляется возможность выразить решение непосредственно на своем предприятии. Время работы пунктов голосования с 9.00 до 20.00.

В сельской местности предусмотрено несколько вариантов голосования. Во-первых, вне помещений по заявлениям и обращениям участников голосования с 9.00 до 20.00. Во-вторых, в помещениях – с 15.00 до 20.00. В-третьих, голосование групп участников голосования, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где нет помещений для голосования и затруднено транспортное сообщение, – с 9.00 до 15.00 (до начала голосования в помещении для голосования).