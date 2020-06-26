Вручены медали выпускникам

Накануне Дня города лучшие выпускники школ Сафоновского района были награждены медалями «За особые успехи в учении».

Исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский район» А.И. Лапиков вручил 32 выпускникам медали и денежные премии Главы МО «Сафоновский район». Обращаясь к юношам и девушкам, которым предстоит определиться с выбором жизненного пути, Александр Иванович напомнил им о том, что Сафоновская земля ждет их возвращения, ведь их силы, молодой задор, энергия нужны малой родине.

















Медали в этот день, 26 июня, были вручены выпускникам средней школы №3 Алине Агафоновой, Кириллу Пояркову, Ирине Андреевой, Егору Борисову, Анастасии Воробьевой, Карине Кравченко, Анастасии Трошиной; Айнуре Буренковой, Алене Фоминовой – ученикам средней школы №6, Елизавете Гуркиной, Анастасии Сыровой из средней школы №7, Ксении Дмитриевой, Виктории Семененко из средней школы №2, Анастасии Зайцевой из средней школы №1, Анастасии Зинкович, Линде Красильниковой, Анне Масловой, Никите Москалеву, Софии Точилиной, Анастасии Цветковой из гимназии; Полине Корнеевой, Екатерине Матюшенковой, Анастасии Пименовой, Софье Родионенковой, Марии Чепуровой из средней школы №9; Дарье Курзиной из средней школы №4, Кристине Ладыниной, Диане Пак из Вышегорской средней; Егору Леонову из Прудковской средней, Полине Петровой, Александре Полещук из средней школы №8, Алине Поляковой из Барановской средней.

Фоторепортаж Татьяны ГЛЯШОВОЙ.