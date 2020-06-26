В честь Дня города

Сегодня в Администрации Сафоновского района в рамках празднования Дня города Сафоново прошла торжественная церемония награждения.

Исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Александр Иванович Лапиков наградил Почетными грамотами Администрации муниципального образования «Сафоновский район» преподавателя Сафоновской детской школы искусств Ирину Владимировну Егорову, отметив ее многолетний добросовестный труд в системе дополнительного образования Сафоновского района. Богатый опыт позволяет Ирине Владимировне на высоком профессиональном уровне проводить занятия, которые отличаются высокой организацией учебной деятельности обучающихся, прививать любовь к музыке, пользуясь огромным уважением и благодарностью воспитанников, их родителей и коллеги.

За профессионализм, внедрение инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс, результативное управление дошкольным образовательным учреждением Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Сафоновский район» награждена также Наталья Ивановна, заведующий детским садом №10 «Сказка». Для Натальи Ивановны заведующая это не просто должность, а образ жизни. Как руководитель она делает всё для того, чтобы детский сад процветал, комфортно работалось сотрудникам, а родители доверяли своих детей.

Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Сафоновский район» награждена и Ольга Анатольевна Майорова, директор гимназии г. Сафоново. Ольга Анатольевна – человек неиссякаемой энергии и трудолюбия, её деятельность направлена на создание оптимальных условий для развития личности педагога и воспитанника, её активная жизненная позиция нацеливает весь коллектив на достижение высоких результатов, заражает их оптимизмом, стремлением двигаться вперёд.

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в производство продукции военно-технического и гражданского назначения благодарственными письмами Главы муниципального образования «Сафоновский район» награждены аппаратчик полимеризации участка намотки цеха № 24 крупногабаритных намоточных изделий акционерного общества «Авангард» Татьяна Алексеевна Гуляева, продавец магазина № 4 «Кутузовский» Сафоновского районного потребительского общества Галина Николаевна Егорова, преподаватель Сафоновской детской художественной школы им. В.М. Кириллова Екатерина Викторовна Ильина, директор средней общеобразовательной школы № 9 Любовь Владимировна Тимашкова, педагог дополнительного образования Центра детского творчества Наталья Анатольевна Чибисова.









-Сегодня среди награжденных — представители разных отраслей производства, культуры, образования. В своей трудовой деятельности вы добились значительных результатов. Надеюсь, что совместными усилиями наш город с каждым годом будет становиться все более комфортным для проживания. От всей души желаю Вам дальнейших успехов в вашей трудовой деятельности, — обратился к собравшимся в зале исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков.

Фоторепортаж Татьяны ГЛЯШОВОЙ.