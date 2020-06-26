Мы гордимся своей страной

Нина Михайловна Снытина, заместитель председателя Сафоновского районного Совета депутатов, директор Сафоновского городского культурного центра, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Я полностью поддерживаю поправки в Конституцию России, которые внесены по инициативе президента страны Владимира Владимировича Путина. Без колебаний я отдала свой голос за будущее нашей страны. Это не пафос, а мое глубокое убеждение. Особое внимание в поправках в Конституции РФ уделяется воспитанию подрастающего поколения, формированию активной гражданской позиции и патриотизма у молодежи. Они должны быть уверенными в завтрашнем дне и ощущать, что их знания, силы, энергия нужны России.

Наша Родина – Россия, и поправка о нерушимости ее границ, целостности территории вселяют в нас гордость за страну, за то, что каждый ее уголок дорог россиянам.

Большой блок поправок касается социальных вопросов. Разве может пройти мимо каждого из нас положение об обязательной ежегодной индексации пенсий? Как это важно для старшего поколения, для людей, которые вышли на заслуженный отдых после десятилетий трудовой созидательной деятельности!

Я убеждена в большом общественном значении поправок по социальным гарантиям. Поддержка семьи, материнства, детства – это забота о будущем нашей страны.

Свою жизнь я посвятила развитию культуры в нашем городе Сафоново. Вижу, как много в России талантливых, самобытных людей, желающих жить ярко, интересно, чтобы приобщать к ценнейшим культурным национальным традициям своих земляков. радовать их своим искусством. Поэтому я голосую за то, чтобы культура поддерживалась и охранялась государством.