Чтобы город был краше

Накануне Дня города были подведены итоги ежегодного районного конкурса по благоустройству. Тем, кто любит свою малую родину и старается внести вклад в его благоустройство, создание красоты вокруг нас, исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской Александр Иванович Лапиков вручил грамоты и премии.

В номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования по благоустройству с количеством групп 3-5» места распределились следующим образом:

1 место: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Радость моя» города Сафоново Смоленской области. Заведующий Кузьмина Наталья Анатольевна.

2 место: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Машенька» города Сафоново Смоленской области. Заведующий Кулешова Людмила Алексеевна

3 место: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Огонёк» города Сафоново Смоленской области. Заведующий Титова Светлана Дмитриевна

В номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования по благоустройству количеством групп 6-9» победителями стали:

1 место: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 «Золотой ключик» города Сафоново Смоленской области. Заведующий Яковлева Тамара Григорьевна.

2 место: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Светлячок» города Сафоново Смоленской области. Заведующий Макарова Оксана Алексеевна

3 место присуждено двум учреждениям дошкольного образования:

— муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 14 «Красная шапочка» города Сафоново Смоленской области. Заведующий Базылева Елена Александровна.

— муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 11 «Колокольчик» города Сафоново Смоленской области. Заведующий Браницкая Лидия Анатольевна.

В номинации «Лучшая школа по благоустройству» победителями стали:

1 место: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия города Сафоново Смоленской области. Директор – Майорова Ольга Анатольевна.

2 место: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Сафоново Смоленской области. Директор — Русакова Елена Васильевна.

3 место: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» города Сафоново Смоленской области.

Директор – Мараева Ольга Ивановна.

В номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования по благоустройству» места распределились следующим образом:

1 место: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сафоново Смоленской области. Директор – Новикова Ольга Юрьевна.

2 место: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» города Сафоново Смоленской области. Директор – Никитина Татьяна Анатольевна.

3 место в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования по благоустройству» решено не присуждать.

В номинации «Лучшее учреждение культуры по благоустройству» победителями стали:

1 место: Рыбковский сельский Дом культуры. Директор – Титова Елена Михайловна.

2 место: Дроздовский сельский Дом культуры. Директор – Коляда Елена Ивановна.

3 место: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сафоновский историко-краеведческий музей». Директор – Яковлева Любовь Николаевна.

В номинации «Лучшее предприятие по благоустройству» победителем стало:

Акционерное общество «Авангард». Генеральный директор – Епишин Эдуард Борисович.

2 и 3 места в номинации «Лучшее предприятие по благоустройству» решено не присуждать.

В номинации «Лучшая придомовая территория по благоустройству» места распределились следующим образом:

1 место присуждено двум территориальным общественным самоуправлениям:

— дома № 17 по улице Ленинградской. Председатель ТОС «Горный 17/67» — Вартанян Владимир Хачикович.

— дома № 17 по улице Вахрушева. Председатель ТОС «Любимый дворик» -Епишкина Надежда Аркадьевна.

2 место разделили жители двух многоквартирных домов:

— дома № 11 микрорайона-1. Представитель дома – Алешина Маргарита Александровна.

— дома № 15 микрорайона-1. Представитель дома – Конькова Татьяна Ивановна.

3 место присуждено двум многоквартирным домам по улице Красноармейской:

— дом № 11 А. Представитель дома – Химушкина Людмила Семеновна.

— дом № 13. Представитель дома – Наумочкина Алина Александровна.

Благодарственными письмами Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области за активное участие в конкурсе по благоустройству, весомый вклад в облагораживание и обустройство придомовых территорий города Сафоново награждены жители:

— дома № 17 микрорайона-1. Представитель дома – Сапронова Ольга Тимофеевна.

— дома № 39 микрорайона-2, . Председатель ТОС «Дружный» — Минкин Павел Игоревич.

— дома № 9 А по улице Строителей. Председатель ТОС «Удача» — Просененкова Галина Викторовна.

— дома № 4 А по улице Заозерной. Представитель дома – Степанова Надежда Васильевна.

— дома № 1 А по улице Ленина. Представитель дома – Казакова Светлана Валерьевна.

— дома № 8 микрорайона -1. Представитель дома – Шевелева Татьяна.





Исполняющий полномочия Главы А.И. Лапиков отметил, что благодаря стараниям этих людей и их единомышленниковгород становится с каждым годом благоустроеннее, красивее и комфортней.

Фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.