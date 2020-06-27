Голосование – важное событие в жизни страны

С 25 июня сафоновцы, как и все россияне, могут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Такая мера принята специально, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках. И многие уже воспользовались возможностью выразить свою волю. Так, в голосовании принял участие главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Самуилович Кристалинский:

— Считаю голосование – важным событием в жизни всей страны. Поэтому я пришел на избирательный участок. Вопросы, отраженные в поправках, касаются всех сфер жизни, каждого гражданина. Что касается санитарной обстановки в связи с коронавирусной инфекцией, то опасаться совершенно нечего, все меры безопасности на участке голосования приняты: каждому посетителю выдают средства индивидуальной защиты – маску и перчатки, соблюдается дистанция, проводится дезинфекция. Призываю всех сафоновцев прийти и проголосовать!