Я голосую за будущее России

С 25 июня в стране идет голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. На избирательном участке №443, открытом на базе Дома детского творчества в микрорайоне №1, мы встретились с Анной Николаевной Захаровой, председателем Сафоновской городской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, депутатом Сафоновского районного Совета депутатов.

Она поделилась своим мнением, зачем и почему принимает участие в важном для страны событии.



Почему я участвую в голосовании по поправкам в конституцию? Я – гражданин России. Конституция – это основной закон, по которому выстраивается законодательство. Этот документ важен для всех: старшего поколения, трудоспособного населения, молодежи, детей.

Предложение о внесении поправок поступило от Президента Российской Федерации. Я с доверием отношусь ко всем инициативам Владимира Владимировича Путина. Благодарна нашему Президенту за мирное небо над головой. Всегда за него голосовала и считаю: если Президент решил, значит, действительно, наступило время, когда для дальнейшего развития государства появилась необходимость ввести важные коррективы в Конституцию.

За что мы голосуем? За защиту суверенитета и территориальную целостность России. За защиту семейных ценностей. За социальные гарантии и защиту интересов человека труда. За сохранение культурного наследия. За поправки по ограничениям для должностных лиц субъектов Российской Федерации, Президента РФ, сенаторов, депутатов Государственной Думы, Председателя Правительства РФ, министров, судей, прокуроров.

Я обращаюсь к коллегам, работникам образования, членам профсоюза образования, знакомым, друзьям, молодежи с призывом принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию и отдать свой голос за будущее