Для уверенного развития страны

1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Все они направлены на то, чтобы обеспечить динамичное развитие страны, уверенное будущее граждан.

Социальные гарантии на законодательном уровне закрепляют индексацию пенсий, обеспечивают рост благосостояния, уважение к человеку труда. Говоря о воспитании, Конституция будет гарантировать защиту семьи, материнства, отцовства и детства, отставать интересы института брака как союза мужчины и женщины, обеспечивать обязанности детей заботиться о родителях.

Поправки придадут больше стабильности системе государственной власти. Поправки об отсутствии у чиновников двойного гражданства призваны обезопасить страну от влияния ее извне. Очень важной является поправка о государственном суверенитете.

Ситуация, вызванная эпидемией коронавируса, показала, насколько действенной формой помощи могут быть общественные движения и волонтерство. Поправки обеспечивают новый уровень их поддержки в нашей стране.

Экология, ответственное отношение к животным, сохранение культуры и родного языка, исторической памяти, научно-технический прогресс – все это должно стать неотъемлемой частью общества, устремленного в будущее.