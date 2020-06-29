﻿Изменим жизнь к лучшему

При обсуждении поправок в Конституцию РФ рабочим группам важно было услышать мнение представителей разных групп населения: молодежи и людей в возрасте, руководителей и рабочих, домохозяек и чиновников, добровольцев и зоозащитников. Все они составляют единую цепь, поэтому и голосовать за них предлагается целым пакетом.

Поддержать изменения в основной закон Российской Федерации на участок голосования, расположенный в школе № 9, пришла ветеран труда Татьяна Шерченкова, много лет возглавлявшая отдел социальной защиты в Сафоновском районе.

– Считаю, что все поправки в Конституцию очень своевременны и необходимы. Это платформа для будущего страны, для наших детей, внуков. Закрепляя гарантии, государство идет навстречу гражданам, вселяя в них чувство защищенности, уверенности в том, что их права на поддержку будут обеспечены в течение всей жизни. Очень важная поправка о территориальной целостности государства, создающая новую степень защиты государственного суверенитета.

Мне как ветерану труда больше близки социальные поправки, касающиеся здравоохранения, пенсий, семьи, адресной помощи нуждающимся, которые гарантируют рост благосостояния граждан.

Призываю сафоновцев проявить гражданскую позицию, прийти на участок и выразить свое отношение к поправкам. Голосование – это реальная возможность своими руками изменить жизнь к лучшему.