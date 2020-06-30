Поддержать поправки – в наших интересах

30 июня директор средней школы №6 Ольга Ивановна Мараева проголосовала за поправки в Конституцию Российской Федерации на участке для голосования, находящемся непосредственно по месту ее работы.

Она поделилась своим мнением о том, почему, с ее точки зрения, важно принять Конституцию в новой редакции:

-Конституция – основной закон жизни нашего государства, а значит, каждого из нас. Призываю вас, дорогие земляки, принять участие в голосовании, которое проходит с 25 июня по 1 июля включительно. Проявив гражданскую зрелость и активность, мы сможем закрепить приоритеты Основного закона – защиту прав и интересов граждан, социальные гарантии.

Ускоряется темп жизни современного общества. Следствием технического прогресса является прорыв человечества к новым вершинам материальной и духовной культуры; однако незыблемыми остаются общечеловеческие ценности.

Считаю недопустимым фальсификацию фактов истории, поддерживанию необходимость сохранения культурного и исторического наследия.

Я как работник образования понимаю, насколько важно закрепить в Основном законе нашей жизни понятие о семейных ценностях, обеспечении условий для гармоничного развития ребенка.

Важна также территориальная целостность страны, сохранение ее природного богатства. Россия должна быть сильной, независимой державой, в которой гражданам гарантируется защита их прав и свобод. Принятие предложенных поправок – в наших интересах.