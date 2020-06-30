Ремонт улицы Советской продолжается

Продолжаются масштабные работы по реконструкции центральных улиц города — Советской и Энгельса. В социальных сетях и на сайте мы уже публиковали фоторепортажи о том, как снимали старый асфальт с проезжей части, устанавливали бордюры, расширяли проезжую часть и проводили выравнивание дорожного полотна.

30 июня работники подрядчика, ООО «Строительная производственная компания «Ремстройальянс», приступили к очередному этапу реконструкции. Они производят выравнивание дорожного полотна под сплошное асфальтирование.



Им затем предстоит полностью покрыть асфальтом все 550 метров дороги по улице Советской — до перекрестка с улицей Энгельса.