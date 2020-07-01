Александр Лапиков: «Проголосую за поправки»

Своим мнением об участии в голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации делится исполняющий полномочия Главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Александр Иванович ЛАПИКОВ:

1 июля 2020 россияне могут проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации, исполнив свой гражданский долг.

Голосуя за предложенные поправки в основной закон жизни страны, я голосую за то, чтобы жить в безопасном правовом государстве, чтобы наша страна была сильной, народ был спокоен за то, что и завтра у нас будет мир, никто не имеет права посягать на наши права и свободы.

В поправках в Конституцию делается упор на социальные меры и гарантии, заботу о молодых семьях с детьми, а также предоставляются гарантии ежегодной компенсации пенсий и минимальной оплаты труда.

Я всегда был человеком обязательным, ходил и буду ходить на выборы. Так меня приучили родители. У нас в семье это является правилом. Поэтому я пойду голосовать.

На избирательных участках обеспечены меры безопасности, гражданам предоставляются средства индивидуальной защиты. Для того, чтобы не допустить скопления людей, голосование проходит в течение нескольких дней.

1 июля объявлено нерабочим днем, чтобы каждый, кто не успел выразить свое мнение в течение предыдущих дней, мог это сделать сегодня – 1 июля.