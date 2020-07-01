Поддержим инициативу Президента

Член Общественной палаты Смоленской области, куратор Сафоновского района, Председатель Сафоновской районной коллегии адвокатов Смоленской области Воронов Юрий Владимирович.

Конституция России была принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. В Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года президент РФ В.В. Путин предложил ряд поправок к Конституции России, которые вступят в силу, если будут одобрены большинством участников общероссийского голосования.

Я без колебаний принял участие во Всероссийском голосовании, потому что считаю это свои гражданским долгом. Мое решение основывается на убеждении, что поправки, предложенные Президентом России, вызваны реалиями времени и направлены на укрепление государства и института власти. Та система, которая была окончательно сформирована к середине 2000-х годов с жесткой вертикалью управления и замкнутостью на президента, обеспечила безопасность страны, спасла ее от распада. Но сейчас экономические возможности страны вышли на новый уровень и пришло время для изменения самой системы государственного правления. Поправки именно в Конституцию нужны для того, чтобы предлагаемые президентом изменения носили необратимый характер. Новая система власти не позволит Президенту самолично поменять политический и экономический курс страны.

Одно из важнейших предложений Президента направлено на расширение возможностей местного самоуправления в России. Очень важно, что появляется понятие «публичной власти», утверждается принадлежность органов местного самоуправления и органов государственной власти к единой системе.

Особенно важны поправки о закреплении в Конституции запрета на двойное гражданство и вид на жительство за рубежом для высокопоставленных политиков и чиновников и 25-летнем цензе оседлости для кандидатов в президенты. Предполагается, что страной будут управлять люди, заинтересованные в процветании и развитии России, которые связывают с Россией своё будущее.



Хочется обратить внимание на дополнение статьи 79 Конституции, смысл которого в том, что решения межгосударственных органов не должны исполняться на территории России, если такие решения противоречат Конституции РФ.

Важна и социальная часть поправок в Конституцию. На государство возлагается обеспечение необходимого уровня социального достоинства гражданам России. Речь идет о закреплении в Конституции МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума, индексации социальных пособий, пенсий, формирование системы пенсионного обеспечения граждан России «на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений». Поэтому наша общественная организация поддерживает законопроект, внесенный Президентом нашей страны. Регионы не смогут устанавливать размер МРОТ ниже общероссийского. Некоторые пенсионеры и граждане смогут рассчитывать на увеличение пенсий, пособий и соцвыплат в реальном выражении благодаря индексации.

Особого внимания заслуживает то, что русский язык признается языком государствообразующего народа.

В числе других важных поправок – предложение закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Это является отражением социального запроса российского общества на именно такую конструкцию семьи.

В большинстве случаев в Конституции РФ поправляются положения, которые и ранее были закреплены в нормативно-правовых актах, и теперь на уровне Конституции они фиксируются для того, чтобы придать им еще большую юридическую силу и, в целом, правовое и социальное значение в Российской Федерации. Полагаю, что поправки в Конституцию будут иметь положительное значение для комплексного, качественного изменения в жизни нашего общества. Эти преобразования и изменения сыграют весьма положительную роль, если все уровни власти, общественные структуры и организации, каждый гражданин будут отвечать за свою страну. Мы надеемся на понимание общества.

Общественная палата Смоленской области поддерживает инициативу Президента Российской Федерации о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.