Когда твой двор любимый

Ирина КУРОПАТКИНА

Формально ТОС «Любимый дворик» начал существовать в 2018 году, но на самом деле жильцы дома № 17 по улице Вахрушева занялись благоустройством своего двора гораздо раньше. Сначала взялись за цветники, потом – за детскую площадку и окружающую территорию, а сегодня их двор стал одним из самых красивых в округе.

По словам активистов, которые и стали инициаторами преображения придомовой территории, смотреть на неухоженность и запустение им надоело больше 10 лет назад. Только не сразу все получалось, зато сегодня здесь кипит общественная жизнь. Кроме благоухающих цветников и всевозможных фигурок из подручных материалов, красивой изгороди, беседки, детской площадки, энтузиасты проводят и праздничные мероприятия для всех соседей: Новый год, 8 Марта, Масленицу, с конкурсами, застольем, сказочными персонажами для детей и дискотекой для взрослых, символическими подарками. Не забывают порадовать ветеранов в памятные даты. Средства собирают сами – кто сколько может. В общем, люди живут интересно, создают атмосферу уюта и доброты.

Честно говоря, активистов в четырехподъездном доме не так уж и много: Надежда Аркадьевна Епишкина, Ирина Ивановна Гришкина, Наталья Викторовна Козлова, Татьяна Витальевна Дмитриева, Светлана Николаевна Данилова, Светлана Юрьевна Ануфриева. Однако эта небольшая группа неравнодушных людей сумела сделать очень многое, конечно, не без помощи других жильцов. Многие выходят на субботники, мужчины помогают по хозяйственной части. Главное, есть кому направить энергию в нужное русло.

ТОС «Любимый дворик» ежегодно участвует в конкурсах по благоустройству. В 2018 году, например, он занял первое место в областном его этапе! Благодаря помощи АО «Авангард» во дворе появилась спортивная площадка. Для установки детского игрового комплекса, как нельзя кстати пришлись выигранные денежные средства. Все атрибуты уюта появились здесь не просто так, а благодаря стараниям жильцов дома.

Энтузиасты не собираются останавливаться на достигнутом. «Нынче нужно покрасить, подремонтировать детскую площадку. К сожалению, пока никак не соберемся: то пандемия, то дожди. Но обязательно сделаем», – уверенно говорят они, осматривая хозяйским глазом свою любимую «вотчину».

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