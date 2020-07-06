ПО СОСЕДСТВУ – ЗНАЧИТ, ДРУЖНО

Автор Татьяна Приходько

Все начинается с дружбы. Поздоровались, разговорились, поделились… И сошлись во мнении, что территория обитания – в подъезде, вокруг дома – забота тех, кто в нем живет

Тем более, что был тому наглядный пример. Анастасия Иосифовна Волошина, старожил дома № 39 в микрорайоне № 2, невероятным упорством и старанием превратила захламленное болотце в цветущий оазис. И только потому, что очень хотела, выглянув в окно, видеть не грязь, а красоту.

В газете мы уже рассказывали, как преображалась придомовая территория четырехподъездной девятиэтажки. И в каждом случае вначале была инициатива от неравнодушных людей, жильцов одного из подъездов, объединившихся в ТОС с говорящим названием «Дружный».

Узнали они, что можно стать участниками программы по созданию городской комфортной среды, воспользовались этим. Причем стали не сторонними наблюдателями и критиканами, а соучастниками наведения порядка во дворе. Поняли, что текущий ремонт крыши не решит проблему, обратились во все инстанции и добились, чтобы региональный оператор включил дом в перечень «внеплановых».

– Многие считают, что ТОСы если что и могут, то цветочки сажать и субботники проводить, – поделились мнением активная общественница Елена Поселова и старший по подъезду Павел Минкин. – Это тоже важно. Клумбы у нас разбиты не только на «парадной» стороне, а ивы, клены и рябины высажены на месте заболоченного пустыря в честь Дня Победы. Но мы решаем и другие вопросы.

Для нас Администрация района, управляющая компания «Интекс» не противники, не объекты для оголтелой критики, а партнеры. В уставе ТОС об этом написано: цель создания – взаимодействие и укрепление связей жителей со службами Администрации города и района. Для нас УК – не «укашки», как пренебрежительно называют их в социальных сетях, а организации, с которыми можно и нужно сотрудничать для добрых и хороших дел. УК «Интекс», например, поддерживает наши инициативы по благоустройству дворовой территории. По нашему предложению они установили на входе в подъезд и на первом лестничном пролете поручни для бабушки-инвалида, косят траву между высаженными нами деревцами, всегда готовы конструктивно рассматривать все наши предложения.

Самый наглядный пример, что по силам ТОС, – обустроенная собственными руками парковка для личного транспорта.

– Это было первое мероприятие, которое нас объединило, – продолжает Елена. – Ходили по квартирам, предлагали. Согласились единицы, а потом остальные, когда увидели, как закипела работа, стали присоединяться. Сейчас здесь помещается около 40 машин. Мы все перезнакомились, подружились, ведь общее дело, особенно если оно доброе, объединяет.

«Больная» тема для ТОСовцев – болото, в котором еще в прошлом году квакали лягушки. Но постепенно его границы сужаются: с одной стороны подступает парковка, с другой – детская площадка. «Мы болото победим», – уверены дружные соседи, число которых постоянно растет.

В этом году к «Дружному» подъезду № 2 присоединяются остальные: самые активные жильцы не пожелали оставаться в стороне от добрых дел. Тем более, что они все на виду.

Основные средства у ТОСа личные. Кто «сбрасывается», кто выступает в качестве спонсора и привозит песок или гравий; кто разбрасывает песок по детской площадке.

В прошлом году ТОС «Дружный» завоевал второе место в районном конкурсе по благоустройству. Премию, полученную за победу, потратили на приобретение песочницы и качелей для детской площадки. Мечтали, конечно, о первом, но останавливаться на достигнутом не собираются.

Заявились на конкурс областного уровня: заняли тоже второе место. Премию в 18 тысяч решили потратить на замену деревянной двери запасного выхода: с железной будет надежнее.

Елена Поселова поделилась планами: «Попытались участвовать в областном конкурсе на получение гранта в 200 тысяч рублей, чтобы установить современную детскую спортивную площадку. Не получилось. Но мы учтем наши промахи и снова подадим заявку. Нас станет больше – значит, и дел прибавится».

Дружные тосовцы дома № 39 микрорайона № 2 считают: «Чтобы город стал краше, начинать нужно с себя. Мы выбрали созидание, а не созерцание. И у нас это получилось».