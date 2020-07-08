Всех читателей «Сафоновской правды» поздравляем с Днем семьи, любви и верности!

Секретами своего семейного очага с нами поделились Денис и Алена Троеглазовы.

Нашей семье уже 12 лет. Мы считаем, что в семейный союз нужно вступать тогда, когда ты готов как морально, так и материально. Когда есть любимый человек, в котором ты уверен на все 100. Когда есть возможности и стремление. Вот тогда действительно пора, независимо от возраста. Для счастливой семейной жизни необходимы взаимопонимание и любовь. Годы совместной жизни научили нас тому, что семья на первом месте, уважению к любимому человеку, пониманию, заботе.

С уверенностью говорим: мы верим в любовь, ведь это самое замечательное чувство.

Семья — самое важное, что есть у человека. Каждый должен ценить тех людей, которых он называет семьёй. Нужно развивать своих детей в разных направлениях, любить и помогать разбираться в сложных ситуациях. Нашей старшей Диане десять лет, а младшему Артёму – пять. День семьи мы проводим в своем кругу, устраиваем небольшой пикник, где дети могут показать интересное представление.