Семья, согретая любовью



В День семьи, любви и верности, 8 июля, в администрации района состоялось торжественное мероприятие в честь этого Всероссийского праздника. На него были приглашены семьи, представленные Общественным советом муниципального образования «Сафоновский район» к награждению памятной медалью «За любовь и верность». Награда традиционно вручается тем парам, в семейной жизни которых царят любовь и взаимопонимание многие годы.



Ведущие торжества Елена Поселова и Дмитрий Буянов представили семейные союзы, скрепленные любовью и верностью.

Гришанова Лариса Ивановна



Семья Гришановых Владимира Леонидовича и Ларисы Ивановны в декабре прошлого года отметила коралловую свадьбу – 35-летие союза. Муж и жена знают друг друга с детства, росли на одной лестничной площадке, вращались в одной дворовой компании, окончили одну школу. Традицию – быть всегда вместе – пронесли через годы и остались ей верными. Лариса Ивановна работала в школе №3, 10 лет руководила профтехучилищем № 9, сейчас заведует хозяйственной службой в МФЦ. Владимир Леонидович в настоящее время работает в электросетевой компании ПАО «МРСК Центра» машинистом автовышки службы ЛЭП. Наверное, единственный раз, когда семья была не в полном составе, выпал именно на этот день. Владимира Леонидовича в связи с производственной необходимостью не отпустили с работы: на линиях в сезон гроз много повреждений. Дочь Юлия выбрала точные дисциплины и работает на заводе «Авангард»; сын Федор – студент престижного вуза – МГТУ имени Баумана.

Татьяна Владимировна и Юрий Александрович Дубовиковы



Супруги Дубовиковы – Юрий Александрович и Татьяна Владимировна – женаты уже более 40 лет. Сафоновцы по рождению, они 10 лет жили и работали в Магаданской области. И муж, и жена имеют большой стаж работы, им присвоено звание «Ветеран труда Смоленской области». Юрий Александрович работает слесарем Сафоновского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», Татьяна Владимировна – главный бухгалтер в строительной организации.

Супруги воспитали сына Максима. Он работал заместителем начальника ФСКН в г. Сафоново; сейчас подполковник в отставке – заместитель директора по учебно-производственной работе образовательного учреждения №76 УФСИН России по Смоленской области. Дубовиковы гордятся своими внуками – Александрой и Святославом.

Было очень трогательно, когда большой букет цветов бабушке и дедушке преподнес младший внук.

Большая и дружная семья Соколовых не смогла приехать в Сафоново на торжество из деревни Зимницы. Именно с ней связана их жизнь. Глава семьи, Лев Анатольевич, продолжил учительскую династию своих родителей – Соколовых Ольги Ивановны и Анатолия Никитьевича – 36 лет отработал учителем истории в Зимницкой школе.

Соколова Тамара Анатольевна, товаровед продовольственных товаров, — ветеран труда.

Дочери Соколовых пошли по стопам отца-учителя: и Наталья, и Дарья окончили педагогический вуз. Наталья Львовна – учитель русского языка и литературы родной школы; Дарья Львовна после получения еще одного высшего, на этот раз, юридического, образования, работает в УМВД России по Тверской области. Сын Ярослав стал выпускником Смоленского энергетического института. У Соколовых – трое внуков.

У каждой семьи, награжденной памятной медалью «За любовь и верность» – свои традиции. Но объединены они одним – любовью, взаимопониманием, уважением друг к другу. Именно на этом строится фундамент крепкой семьи.



– Самое главное в жизни человека любить и быть любимым, – сказал, обращаясь к участникам праздника, исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский район» Александр Иванович Лапиков. – Во все времена семья была и отсается опорой государства, общества. Будущее страны – в тех семьях, где ценят и любят друг друга, бережно хранят семейные традиции, передавая их из поколения в поколение.

С пожеланиями добра, здоровья, оптимизма и радости Александр Иванович вручил семьям Гришановых и Дубовиковых памятные медали. Семье Соколовых награду вручат, как только представится возможность.

Счастливые семьи Сафоновского района . Общее фото на память



Текст и фото Татьяны Приходько