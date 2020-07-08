СОГУП «Северная объединенная редакция» уведомляет

В соответствии со ст. 31 областного закона от 28 июня 2012 № 33-з «О выборах Губернатора Смоленской области» общий объем печатной площади, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.) на безвозмездной основе в агитационный период зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Смоленской области 13 сентября 2020 года, составляет 3 200 см2.

Общий объем платной печатной площади, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» в агитационный период на выборах Губернатора Смоленской области, составляет 3 200 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 25 руб.

В соответствии со ст. 30 областного закона от 3 июля 2003 года

№ 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области» общий объем печатной площади, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.) на безвозмездной основе в агитационный период зарегистрированным кандидатам на выборах Сафоновского районного Совета депутатов шестого созыва 13 сентября 2020 года, составляет 6 400 см2.

Общий объем платной печатной площади, предоставляемой в газете «Сафоновская правда» (регистрационный номер ПИ № ТУ67-00306 от 12 августа 2019 г.) в агитационный период зарегистрированным кандидатам на выборах

депутатов Сафоновского районного Совета депутатов шестого созыва,

депутатов Совета депутатов:

Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва,

Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва,

Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва,

Пушкинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва,

Рыбковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва,

Старосельского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва,

которые состоятся 13 сентября 2020 года, составляет 12 800 см2.

Стоимость 1 см2 печатной площади составляет 25 руб.

Печатная площадь для размещения агитационных материалов предоставляется зарегистрированным кандидатам в агитационный период с 15 августа 2020 года до 00 часов по местному времени 12 сентября 2020 года.

Для размещения агитационных материалов не предоставляются первая и последняя полосы.

Контактная информация: 215500, г. Сафоново Смоленской области, ул. Революционная, д. 11. Телефон 4-17-75. Факс 2-29-90. E-mail: safonovka77@mail.ru.