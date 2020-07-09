Собака видит… носом

Наверное, многим читателям приходилось наблюдать, как собака бегает, опустив голову к земле, стараясь распутать чей-то след. При этом она не обращает внимания на все, что встречает на своем пути. О чем рассказывает собаке ее нос и как сверхтонкое обоняние наших четвероногих питомцев служит людям, рассказала председатель Сафоновского клуба собаководства Татьяна РЫЖИКОВА.

Обоняние – это то, что занимает ведущее место среди органов чувств собаки. Если человек воспринимает окружающее в зрительных образах, то собака «видит» мир в запахах. У новорожденного щенка с закрытыми ушами и глазами уже формируется «картина мира»: запах матери, гнезда. Наши хвостатые компаньоны способны различать тысячи запахов, да еще в едва уловимой концентрации. Для сравнения: у человека обонятельных рецепторов примерно

50 млн, а у собаки – в 60 раз больше. Общая площадь обонятельных клеток у человека составляет около семи см2 (площадь почтовой марки). У собаки эта область может достигать 390 см2 (лист писчей бумаги).

Когда собака принюхивается, одна часть вдыхаемого воздуха поступает в легкие, а другая – в особые образования в носовой полости, где происходит их анализ. Запах, оставляемый сородичем, расскажет о половой принадлежности особи, возрасте, здоровье, эмоциональном состоянии. Агрессия, испуг, волнение, степень насыщения – все эти процессы сопровождаются изменением запаха тела. Не зря говорят, что собаки чувствуют, когда их боятся. Впрочем, то же можно сказать и о чувстве доброжелательности.

Почему у собаки влажный и прохладный нос? Оказывается, носовая слизь нужна для того, чтобы захватывать молекулы запаха из воздуха и продвигать их к рецепторам внутренней поверхности носа. Подвижные ноздри помогают определять направление запаха. Нам трудно представить, насколько чувствительны носы собак. Так, пес может учуять запах масляной кислоты – пахучего компонента человеческого пота – при концентрации в миллион раз ниже нашего порога чувствительности. Интересно, что обоняние у собаки аналитическое, то есть в запахе, скажем, мясного рагу она различает аромат картофеля, бобов, лука, моркови и каждой специи в отдельности. А еще ее нос легко определит свинину, говядину, курятину, баранину, крольчатину, которые для нас пахнут одинаково.

Самыми хорошими нюхачами считаются длинномордые собаки: бладхаунд, бигль, немецкая овчарка, бельгийский малинуа, лабрадор, золотистый ретривер, английский спрингер-спаниель, такса.

Удивительные способности древнейших одомашненных друзей человек издавна использовал для добычи пропитания. А сейчас четвероногие работают для поиска людей в техногенной и природной среде, задержании и конвоировании нарушителей, обнаружении наркотических и взрывчатых веществ, в геолого-поисковой и газоразведывательной службах. Работа по запаху является частью дрессировки по защитно-караульной, розыскной подготовкам. Это достаточно сложная работа, требующая от собаки вдумчивости, к которой приступают только после освоения животным общего курса дрессировки. Воспитание – одно из необходимых условий разведения служебной собаки.

Основы начального курса послушания четвероногий питомец может получить в Сафоновском клубе собаководства. При этом предполагается обучение движению рядом, командам «стоять», «сидеть», «лежать», «ко мне», «место», апортировке предмета. Более продвинутый курс специальной подготовки – защитно-караульная служба: выбор предмета по запаху, охрана вещи, задержание и конвоирование преступника, обыск местности.

Несколько немецких овчарок из Сафонова несут службу на финской границе. Вольф и Ягуар, а по-простому Вова и Яша, уже успели отличиться. Успех питомцев – это большая отрада для заводчика. Еще одна собака проходит подготовку в смоленском питомнике кинологической службы УМВД России.

Своим носом собака способна учуять болезни: опухоли кожи, желчного пузыря, органов половой сферы, кишечника – причем с невероятной точностью! В июне этого года в прессе появилось сообщение о том, что ученые ветеринарного факультета университета Хельсинки научили собак распознавать больных коронавирусом по запаху. На обучение потребовалось восемь недель. Кто знает, быть может, в скором времени в борьбе с опасным недугом самым точным тестом будет собачий нос!

Записала

Марина Хотулёва