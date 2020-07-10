﻿Смолян приглашают принять участие в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап»

Конкурсный отбор проводится в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, грант «Агростартап» – это средства, перечисляемые из областного бюджета крестьянскому (фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки.

В частности, целями предоставления гранта «Агростартап» может быть софинансирование затрат по:

— реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»);

— реализации проекта «Агростартап», предусматривающего использование части средств гранта на цели формирования неделимого фонда кооператива, членом которого является данное крестьянское (фермерское) хозяйство.

Перечень затрат, финансовое обеспечение которых возможно осуществить за счет средств гранта, а также список имущества, приобретаемого кооперативом с использованием части средств гранта, внесенных крестьянским (фермерским) хозяйством в неделимый фонд кооператива, определяются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Грант «Агростартап» предоставляется в размере не более 90% затрат (без учета налога на добавленную стоимость), указанных в плане расходов.

Актуальные формы документов, необходимых для участия в конкурсном отборе, а также нормативная документация размещена на сайте Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.

Место подачи документов – 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1, управление развития малых форм хозяйствования Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, каб. № 264.

Контактные телефоны: (4812) 29-10-69, 29-18-93, 29-10-86

Дата окончания приема документов – 20 июля 2020 года