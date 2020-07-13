Общедоступную информацию по объекту предоставит электронный сервис Росреестра

Управление Росреестра по Смоленской области обращает внимание граждан на возможность получения справочной информации об объектах недвижимости с помощью электронного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.ru.

Интересующий объект можно найти по кадастровому номеру, условному номеру или по адресу фактического местонахождения. Воспользоваться сервисом можно бесплатно в режиме реального времени.

Сервис позволяет получить общую информацию об объекте недвижимого имущества, его размерах, точном адресе, кадастровой стоимости, зарегистрированных правах на него и наличии обременений. Эти сведения будут полезны потенциальным покупателям и профессионалам рынка недвижимости в качестве информации для предварительной оценки объекта.

Однако стоит обратить внимание на то, что база данных сервиса формируется на основе сведений из баз данных соответствующих информационных систем территориальных органов Росреестра. Следует отметить, что с учётом того, что на передачу сведений в территориальный информационный ресурс требуется определенное время, актуальность сведений может отставать до 3 дней.

Информация, полученная с помощью данного электронного сервиса, носит справочный характер и не предназначена для официального представления документов в организации.

Интересующий объект можно найти по кадастровому номеру, условному номеру или по адресу фактического местонахождения. Воспользоваться сервисом можно бесплатно в режиме реального времени.

Сервис позволяет получить общую информацию об объекте недвижимого имущества, его размерах, точном адресе, кадастровой стоимости, зарегистрированных правах на него и наличии обременений. Эти сведения будут полезны потенциальным покупателям и профессионалам рынка недвижимости в качестве информации для предварительной оценки объекта.

Однако стоит обратить внимание на то, что база данных сервиса формируется на основе сведений из баз данных соответствующих информационных систем территориальных органов Росреестра. Следует отметить, что с учётом того, что на передачу сведений в территориальный информационный ресурс требуется определенное время, актуальность сведений может отставать до 3 дней.

Информация, полученная с помощью данного электронного сервиса, носит справочный характер и не предназначена для официального представления документов в организации.

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Пресс-служба Управления Росреестра по См