﻿Работающие смоляне старше 65 лет могут снова уйти на больничный по карантину

Указом Губернатора Смоленской области от 09.07.2020 №83 в регионе установлен срок рекомендуемой самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше по 20 июля включительно в связи с продлением режима повышенной готовности.

Оплата больничного листа будет произведена смолянам напрямую из средств Фонда социального страхования.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам из среднего заработка за 2 предшествующих календарных года.

Работодателям, чьи работники в возрасте 65 лет и старше выбрали режим самоизоляции, необходимо в кратчайшие сроки представить в отделение Фонда социального страхования реестр сведений, необходимый для выплаты пособия по временной нетрудоспособности.

Больничные листы формируются единовременно не более чем на 14 календарных дней, но в связи с продлением ограничительных мер до 20 июля, реестры формируются тремя периодами:

— за период с 15 июня по 28 июня;

— за период с 29 июня по 12 июля;

— за период с 13 июля по 20 июля в электронной форме.

Узнать информацию о выданных больничных и о размере пособия можно в личном кабинете получателя услуг.

Обращаем внимание, что правила оформления листков нетрудоспособности не распространяются на граждан, которые продолжают работать дистанционно или находятся в оплачиваемом отпуске.

Напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства от 18.06.2020 РФ №876 на новый больничный работающие «65 +» уходят после соответствующего решения главы региона. Посмотреть список регионов, где продолжают действовать ограничения можно на сайте Фонда социального страхования по ссылке http://fss.ru/ru/fund/disabilitylist/501923/503049.shtml.

Информация Смоленского регионального отделения ФСС РФ