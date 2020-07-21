Чтобы поправки заработали

ОНФ и НМП начали собирать предложения экспертов здравоохранения по реализации «медицинских» поправок в Конституцию

Общероссийский народный фронт совместно с Национальной медицинской палатой проводит сбор предложений по реализации «медицинских» поправок, внесенных в Конституцию России. Экспертам здравоохранения разослано письмо сопредседателя Центрального штаба ОНФ, доктора Леонида Рошаля с просьбой направить эти предложения до 30 июля 2020 г.

Поправки в Конституцию касаются установления единых правовых основ системы здравоохранения в России; обеспечения на федеральном и региональном уровнях доступной и качественной медицинской помощи, сохранения и укрепления общественного здоровья, создания условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; проведения правительством РФ единой социально ориентированной государственной политики в области здравоохранения; обеспечения органами местного самоуправления в пределах своей компетенции доступности медицинской помощи.

В письме Рошаля напоминается, что эти поправки были предложены ОНФ и НМП при участии Минздрава России. При этом рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, в которую входит Рошаль, продолжит работать.

«Сейчас она переходит к этапу реализации принятых поправок. В связи с этим просим вас широко обсудить совместно с врачебным объединением вашего региона, входящим в Национальную медицинскую палату, принятые поправки и прислать предложения, направленные на реализацию принятых поправок», – говорится в письме.

Эксперты могут предложить изменения как в действующие нормативные правовые акты (кодексы, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления правительства РФ, приказы Минздрава, Минтруда, Минобразования и т.д.), так и указать на необходимость принятия новых.

«Просим вас прислать конкретные предложения и проекты изменений нормативных правовых актов и/или проектов нормативных правовых актов, раскрывающие суть ваших предложений по реализации «медицинских» поправок в Конституцию Российской Федерации», – обратился Рошаль к коллегам.

«В рамках обсуждения предложений по реализации «медицинских» поправок в Конституцию Российской Федерации в Смоленской области было проведено совещание ВКС с Главами Муниципальных образований, главными врачами Центральных районных больниц, руководителями общественных советов при муниципалитетах области. По итогам совещания выработан механизм взаимодействия и получения обратной связи с предложениями непосредственно от медицинского сообщества, органов исполнительной и законодательной власти по внесению предложений в нормативно-правовые акты РФ. Это даст возможность улучшения качества и доступности оказания медицинской помощи населению региона»,- сообщила член Центральной ревизионной комиссии ОНФ, Вице-Президент Союза «Национальная Медицинская Палата» Наталья Аксенова.

«На совещании были определены узконаправленные рабочие группы, как например «Сельская медицина». А также был вынесен ряд предложений по дополнению нормативно-правовых актов, касающихся оплаты труда медицинских работников и государственных закупок медицинскими учреждениями в соответствии с 44-ФЗ», — дополнил член РШ ОНФ в Смоленской области Николай Яров.