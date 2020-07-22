«Солдаты Великой Победы»

Под таким кратким, но очень ёмким названием вышла в свет книга, написанная по воспоминаниям участников Великой Отечественной войны и рассказывающая об интересных и малоизвестных фактах истории нашего Отечества.

В Год памяти и славы её издание при поддержке региональных органов власти инициировала Смоленская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Автором выступил смоленский поэт и писатель, кавалер ордена Мужества Николай Ковалёв.

В приветственном послании к читателям Губернатор Алексей Островский особо отметил, что через Смоленщину испокон веков пролегали пути вражеских нашествий, приносившие с собой горе и страдание. Но несмотря ни на что в смолянах укреплялись вера и несгибаемый дух, жажда жизни, свободы и независимости. Недаром именно Смоленская земля подарила Отечеству целую плеяду героев, чьи подвиги, самоотверженность и доблесть красноречиво свидетельствуют о силе русского характера.

В книге собраны документальные материалы, воспоминания ветеранов – яркие свидетельства подвига наших соотечественников, освобождавших Смоленщину от немецко-фашистских захватчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, отстоявших свободу и независимость Родины.