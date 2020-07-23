Для родителей-водителей

28 июля в 14:00 состоится онлайн пресс-конференция, посвящённая старту в Смоленской области федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница №1».

В России трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года. В прошлом году тренинги «Детство без опасности» стартовали в 30 регионах. Чуть более чем за полгода было проведено 989 занятий, в ходе которых обучено порядка 3 тысяч молодых мам и будущих родителей. В 2020 году проект охватит 35 регионов и еще 35 будут задействованы в 2021 году.

Для просмотра прямой трансляции пресс-конференции необходимо заполнить форму регистрации по ссылке: https://cutt.ly/hp4kkMi

Ссылка на трансляцию направляется дополнительно на электронную почту всем зарегистрированным участникам. Контактное лицо: Мартынов Андрей, PR-менеджер, martynov@bezdtp.ru, +7 916-945-79-64

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области