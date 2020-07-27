«Зелёная линия фронта» прошла через Сафоново



В Смоленской области стартовала патриотическая акция «Зеленая линия фронта». В ее рамках смоляне высаживают деревья в честь воинов Красной Армии, участников партизанского движения, мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны.

Инициатива регионального отделения Российского военно-исторического общества в Смоленской области приурочена к 100-летию со дня рождения смоленской партизанки Любови Кулаковой. Первое дерево – молодая рябинка — и была высажено на месте ее гибели.

Для того, чтобы посадить дерево в честь героев войны, в Сафоново приехал депутат Государственной Думы Артем Туров.

Его поддержали исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский район» Александр Лапиков, председатель Сафоновского районного Совета депутатов Татьяна Белоусова, заместитель Главы района Геннадий Гуренков, члены молодежного волонтерского отряда с наставниками из отдела по делам молодежи – Еленой Илясовой и Ольгой Камановой.

Исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский район» Александр Лапиков и волонтер Алина Соколова



Памятную аллею из вечнозеленых туй, своим очертанием напоминающих свечи, заложили рядом со стелами, на которых размещены портреты и написаны имена десяти Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны – уроженцев Сафоновского района.

Депутат Государственной Думы Артем Туров и председатель Сафоновского районного Совета Татьяна Белоусова

Волонтеры Сергей Рыжков и Даниил Комиссаров

Заместитель Главы МО «Сафоновский район» Геннадий Гуренков и специалист отдела по делам молодежи

Ольга Каманова

Начальник отдела по делам молодежи Елена Илясова и председатель молодежного совета Андрей Николаев

Теперь у каждого из них есть дерево, посаженное в память о подвиге и героизме, совершенных поколением победителей.

Артем Туров поделился своими мыслями о значении этой патриотической акции.

Депутат Государственной Думы Артем Туров



–Сегодня я присоединился к патриотической акции «Зеленая линия фронта», чтобы, высадив деревья в честь участников Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза – уроженцев Сафоновского района, таким образом увековечить память о каждом из них – поименно. Наша Смоленская земля в годы войны понесла очень большие потери. Здесь, на месте кровопролитных сражений за независимость нашей Родины, очень важно сохранить историческую правду, через связь поколений пронести через десятилетия достоверные свидетельства героизма простых людей, отстоявших независимость нашей Родины.

Дерево в память о своих предках – участниках войны, партизанах, узниках концлагерей, мирных жителей, погибших от рук фашистов и предателей, может посадить каждый человек: ведь «Нет в России семьи такой, где б не памятен свой герой». Поэтому мы задали Артему Турову и такой вопрос:

– Есть ли в вашей семье человек, в память о котором будет посажено дерево?

– Это мой дед по линии отца – Тимофей Туров, который воевал в составе соединения, сформированного на территории Белоруссии в Могилевской области. Дед по линии мамы, коренной смолянин, прошел всю войну, окончил ее с тремя орденами Красной Звезды, освобождал Вену, Прагу, Будапешт. Свою жизнь он посвятил восстановлению Смоленщины. Память о них, героическую историю Смоленщины в годы войны передаю своим детям. Всей семьей всегда участвуем в Бессмертном полку. К сожалению, пандемия изменила формат многих праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы. Но значение всех патриотических инициатив не утрачено. Это очень важно, потому что в обновленной Конституции и закреплено понятие сохранения исторической правды о Победе, которую одержал наш народ в Великой Отечественной войне.

Торжественным моментом для членов молодежного волонтерского отряда стало награждение их благодарственными письмами Депутата Государственной Думы Федерального собрания Артема Турова. Обращаясь к молодежи, депутат отметил, насколько важна их добровольческая инициатива, какую неоценимую помощь они оказывают людям, которые в период режима повышенной готовности не имели возможности самостоятельно приобретать жизненно важные лекарства, продукты и товары первой необходимости.

– Вы настоящие герои, ребята! – оценил участие в движении «Мы вместе» сафоновских добровольцев Артем Туров, вручая им заслуженные награды. Это председатель Сафоновского молодежного совета Андрей Николаев, его заместитель, выпускник этого года Даниил Комиссаров, Сергей Рыжков – учащийся Смоленского юридического полицейского колледжа, Алина Соколова – студентка Смоленской медицинской академии.



Все участники акции возложили к стелам с именами Героев Советского Союза цветы. Так сохраняется память.



Фоторепортаж и текст Татьяны Приходько



