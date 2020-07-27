Следствие устанавливает свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

В производстве отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Смоленской области находится материал проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что 15 июля 2020 года около 00 часов 40 минут водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Mitsubishi Galant 2.0», государственный регистрационный знак М 860 ОЕ 32, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по 410-му километру автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь», проходящей по территории населенного пункта Надва Руднянского района, со стороны г. Рудня в направлении г. Смоленска, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с задней частью полуприцепа «КЕГЕЛЬ SN 24», государственный регистрационный знак АЕ 8380 67, находящегося в сцепке с грузовым автомобилем «Volvo FH-TRUCK 4х2», государственный регистрационный знак В 444 НК 67.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля «Mitsubishi Galant 2.0» 1991 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (4812) 77-46-18; 8-951-708-33-76 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Смоленской области).

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области