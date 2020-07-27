8 миллионов за 8 партий товара

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей в бюджет Российской Федерации составила более 8,3 млн рублей.

Мебель, постельные принадлежности, изделия из пластмасс, напольные покрытия, игрушки, шерсть, текстиль, пряжа и ткань из конского волоса и другие товары декларировались на таможенном посту Смоленской таможни в рамках внешнеэкономического контракта, заключенного одной из московских фирм с эстонской фирмой. Всего было оформлено восемь партий товаров, произведенных в странах Евросоюза.

В рамках контроля после выпуска товаров Смоленской таможней в отношении московской фирмы проведена камеральная таможенная проверка, в ходе которой от стран-экспортеров и производителей ввозимых товаров были получены данные об их стоимости.

Сравнительный анализ этих данных со сведениями, указанными фирмой в декларациях, позволил установить значительное занижение таможенной стоимости товаров. В итоге сумма неуплаченных таможенных платежей, подлежащих доначислению и довзысканию, составила более 8,3 млн рублей.

«Смоленской таможней по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ», — сообщил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Александр Котиков.

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время дознавателями таможни проводится предварительное расследование в форме дознания.