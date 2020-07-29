Жители Смоленской области чаще пользуются картами для оплаты товаров и услуг

В I квартале 2020 года жители Смоленской области совершили 64,4 млн операций с использованием платежных карт. Более половины из них – 33,6 млн операций на сумму 20,7 млрд рублей – оплата товаров и услуг. Количество покупок, оплаченных картой, увеличилось на 50%, а объем – на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Смоляне реже снимают деньги и все больше расплачиваются картами. За январь – март в регионе произведено 4,5 млн операций по снятию наличности, – это почти на 4% меньше, чем в 1 квартале 2019 года», – отмечает заведующий сектором платежных систем и расчетов смоленского отделения Банка России Надежда Пынзарь.

В I квартале этого года в области действовало порядка 20,5 тыс. терминалов, а также более 1,0 тыс. банкоматов для обслуживания карт. Количество электронных терминалов в организациях торговли и услуг Смоленской области на начало апреля превысило 18 тысяч штук.

Жителям региона по состоянию на 1 апреля 2020 года выдано более 1,4 млн платежных карт, в том числе – более 490 тыс. карт «Мир».