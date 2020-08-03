По истории – 100 баллов

Знай наших!

Максимальное количество баллов по ЕГЭ в Смоленской области по русскому языку набрали 38 человек, по математике – двое, по истории – трое, по литературе –восемь, по географии – один выпускник.

Среди них засветились и сафоновские звездочки: по русскому языку по 100 баллов получили выпускницы гимназии Анастасия Цветкова и Линда Красильникова, школы №9 Софья Родионенкова.

Выпускник школы №6 Даниил Гарбар

получил максимальное количество баллов по истории – единственный в Сафоновском районе и один из трех в области. В комитете по образованию не смогли вспомнить, были ли успехи такого масштаба именно по этому предмету за последние годы.

В школе Даниила назвали очень целеустремленным учеником, который не был «зациклен» на отметках, но отдавал предпочтение предметам гуманитарного цикла: литературе, обществоведению, истории.

Как объяснил сам выпускник, с детства он любит читать, особенно те книги, которые располагают к размышлению, имеют философскую подоплеку. В числе любимых назвал «Идиота» Достоевского и «Над пропастью во ржи» Сэлинджера.

По словам юноши в выпускном классе он поднажал на учебу, чтобы иметь набрать на экзаменах необходимое количество баллов для поступления на юриспруденцию – и открыл для себя этот интереснейший предмет. Наибольшее впечатление на него произвели события 1917 года, которые имели судьбоносный характер для выбора пути дальнейшего развития страны.

На экзамене Даниилу не составило труда объяснить причины, почему Иван Грозный решил отменить опричнину; а задание про экономику России в 19 веке оказалось более сложным, потому что тема была нелюбимой. Тем не менее, Даниил ее знал…

Для того, чтобы выполнить задание «по культуре», он готовился основательно, потом что именно это направление считал своим слабым звеном. Поэтому выполнил все задания по описанию предложенной «картинки»: автор, название, тема и причина появления данного произведения искусства.

И хотя Даниил сослался на элемент удачи, успех был закономерен в первую очередь потому, что у него к экзаменам шла углубленная, мотивированная и многоплановая подготовка.

Свою цель Даниил Гарбар достиг: набранное количество баллов по русскому зыку, обществоведению и истории позволяют ему заявиться в вуз, но уже не на юриста, а на историка – так юноша расставил свои приоритеты на данный момент.

Пожелаем успехов нашим выпускникам. Пусть каждый из них имеет цель и умеет ее достигать!

Подготовила Татьяна Приходько