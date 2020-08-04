Жеребьевка по распределению печатной площади

СОГУП «Северная объединенная редакция» извещает о проведении жеребьевки по распределению печатной площади в газете «Сафоновская правда» для размещения агитационных материалов в агитационный период на бесплатной основе среди кандидатов в депутаты Сафоновского районного Совета депутатов шестого созыва, выборы в который состоятся 13 сентября 2020 года.

Условия предоставления бесплатной печатной площади опубликованы в № 28 (12278) газеты «Сафоновская правда» от 09 июля 2020 г.

Жеребьевка состоится 11 августа 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Смоленская область, г. Сафоново Смоленской обл., ул. Ленина, д. 4а (Дворец культуры).

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СОГУП «Северная объединенная редакция» извещает о проведении жеребьевки по распределению печатной площади в газете «Сафоновская правда» для размещения агитационных материалов в агитационный период на платной основе среди кандидатов в депутаты Сафоновского районного Совета депутатов шестого созыва, Совета депутатов Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва, Зимницкого сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва, Казулинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва, Пушкинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва, Рыбковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва, Старосельского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области четвертого созыва.

Жеребьевка состоится 11 августа 2020 года в 16 часов 00 минут в редакции газеты «Сафоновская правда» по адресу: г. Сафоново Смоленской обл., ул. Революционная, д. 11.

Заявки на участие в жеребьевке по распределению печатной газетной площади на платной основе принимаются до 13 час. 00 мин. 10 августа 2020 года по адресу: г. Сафоново Смоленской области, ул. Революционная, д. 11. Телефоны: 8(48142) 4-17-75, 2-29-90, 4-29-49. E-mail: safonovka77@mail.ru.