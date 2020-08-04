Перемены к лучшему

Марина Хотулёва

Программа создания городской комфортной среды у сафоновцев на слуху. Ремонт тротуаров, установка лавочек и урн, создание парковочных карманов – очагов уюта в нашем городе становится все больше и больше. Теперь у сельских поселений тоже появилась возможность обрести новый современный облик.

Повысить качество жизни в российской глубинке призвана программа комплексного развития сельских территорий. Только в этом году на благоустройство сел и деревень Смоленской области из областного и местного бюджетов направлено свыше 100 млн рублей. При этом будет реализовано почти 100 общественно значимых некоммерческих проектов.

В Издешковском сельском поселении разработаны три проекта. Два из них – «Восстановление братского захоронения и прилегающей территории» и «Строительство спортивной площадки» – реализуются на территории парка в центре села, а «Организация уличного освещения» охватывает территорию всего населенного пункта. Стоимость работ составляет более 7 млн рублей.

– По нашей задумке, на входе в парк, который после реконструкции мы назовем «Парк Победы», будет установлена ажурная металлическая арка, – поделилась планами Глава администрации сельского поселения Ольга Климова. – От нее пойдет ограждение по всему периметру парка – это около 500 метров. Здесь же находится обелиск, установленный к 25-летию Победы. Памятник является объектом культурного наследия. Поэтому его ремонт может выполнять только специализированная организация. Такой компанией, выигравшей аукцион, стала ООО «Стройреставрация». Она будет приводить в порядок эту конструкцию, а также скульптуру солдата и надгробные холмики на братской могиле. Восстановление воинского захоронения – самая дорогостоящая работа. По проекту планируется полностью изменить «информационную» часть мемориала. Имена погибших нанести на каменной плите, а рядом установить панель с изображением панорамы боя. Площадку вокруг комплекса замостить брусчаткой, привести в порядок ограждение.

Привлечь молодежь к здоровому образу жизни – такова цель строительства спортивной площадки здесь же, в зеленой зоне. Пока что строители приступили к выемке грунта. Сняли плодородный слой, завозят и утрамбовывают песчаное основание. Место проблемное, и чтобы избавиться от излишней влаги, придется поднимать «подушку» сантиметров на 30. В будущем на спортплощадке можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься на турниках и брусьях. Современное травмобезопасное покрытие – из резиновой крошки.

Улица Первомайская – самая длинная в селе, ее протяженность около полутора километров. Но фонарей на ней никогда не было. Теперь она, как и многие другие улицы Издешкова, попала в программу организации уличного освещения. Специалистам «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» предстоит наладить работу 89 уличных светильников: где-то заменить лампы на энергосберегающие, где-то установить новые опоры.

Уникальность мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов состоит в том, что его реализация невозможна без участия и поддержки жителей. Посильная помощь издешковцев заключается в демонтаже старых конструкций, выпиловке и вывозе деревьев, уборке строительного мусора, покраске. Активно включились в работу коллектив сельского дома культуры во главе с директором Любовью Кондрушиной, а также местные активисты Анна и Владимир Изотовы, Виктор Любимов, Александр Матвеев и многие другие.

К строительству спортивной площадки в рамках комплексной программы приступили также в деревне Бараново. Ожидается, что она станет прекрасным дополнением к спортзалу и стадиону. У барановских мальчишек и девчонок велика тяга к спорту, ведь им есть на кого равняться. Их землячка Алина Полякова является трехкратной чемпионкой ЦФО и чемпионкой России среди девушек до 18 лет. Здесь же в Баранове начался ремонт обелиска павшим в годы Великой Отечественной войны. Цена вопроса – около полумиллиона рублей. Из них 70% – областной бюджет, остальное – местное софинансирование. Работы включают покраску памятника, установку бордюров, укладку тротуарной плитки, монтаж светильников, устройство цветников.

Новый спортивный комплекс появится скоро и в Дроздове. В Вышегоре идет восстановление воинского захоронения и установка уличных фонарей. Благодаря комплексной программе станет светлее в Плещееве и Заворове.

По поручению главы региона Администрацией Смоленской области расширен перечень направлений благоустройства. В следующем году можно будет подать заявки на устройство тротуаров, ремонт дворовых подъездов, фасадов социальных объектов, обустройство колодцев и колонок.

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