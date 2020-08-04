Реанимобиль для скорой помощи

Здравоохранение

Реанимобиль для скорой помощи



Недавно в Смоленске состоялась торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи руководителям учреждений здравоохранения.

На торжественной церемонии десять новых реанимобилей класса «С» были переданы в Гагаринскую, Сафоновскую и Ярцевскую центральные районные больницы, а также в Смоленскую областную детскую клиническую больницу, территориальный центр медицины катастроф, на станцию скорой медицинской помощи. Это стало возможным благодаря решению Правительства РФ о выделении дополнительных средств на приобретение автомобилей скорой помощи.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский, обращаясь к руководителям лечебных учреждений, поблагодарил всех медицинских работников за самоотверженный труд во имя спасения здоровья и жизни людей в период повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский

– Сегодня на дежурство заступают 10 новых машин скорой помощи – сказал Алексей Владимирович. – Уверен: они станут надежными помощниками медицинским бригадам не только в борьбе с коронавирусной инфекцией, но и в решении важнейших задач по сохранению здоровья смолян.



Главный врач Сафоновской центральной районной больницы Игорь Самуилович Кристалинский продемонстрировал новый реанимобиль уже в Сафонове. Ключи от него были переданы на торжестве в Смоленске, а на станцию скорой помощи его доставили собственными силами.

Главный врач Сафоновской ЦРБ Игорь Самуилович Кристалинский



– Машина скорой помощи класса «С» представляет собой миниреанимацию на колесах, – объяснил Игорь Самуилович ее возможности. Здесь несколько носилок, которые применяются в зависимости от состояния больного и условия его нахождения. Носилки-кушетка снабжены гидравликой: можно без усилий выбирать наиболее удобную высоту. Реанимобиль предназначен для проведения реанимационных мероприятий для разновозрастных больных, в том числе и детей. Это очень важно.

Имеются дифибриллятор с монитором, аппарат искусственной вентиляции легких, устройство для подачи кислорода, сумка со всем необходимым для принятия родов в реанимобиле, термоконтейнеры для хранения лекарственных растворов, шины для фиксации конечностей с переломами, вакуумный матрац и даже сейф для наркотических препаратов. Все очень удобно размещено, максимально использована вся полезная площадь.

Реанимобиль скоро заступит на службу. По словам медицинских работников, машина скорой помощи такого класса и таких возможностей будет очень востребована при необходимости оказания специализированной помощи, мониторинга состояния тяжелых больных при транспортировке в стационарные учреждения здравоохранения.

Стоимость реанимации на колесах – 4 миллион 220 тысяч рублей.

Татьяна Бабанина