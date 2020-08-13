Вирус еще среди нас

Обращение Главного государственного санитарного врача по Смоленской области Л.М. Сидоренковой к Смолянам

Дорогие Смоляне!

Наша область перешла на третий этап снятия ограничительных мероприятий, которые были введены этой весной в условиях развивающегося эпидемического подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ограничения коснулись каждого из нас. Основной их целью было максимальное сокращение очных контактов между людьми для разрыва эпидемической цепочки передачи вируса от человека к человеку. В широкий обиход вошел термин «самоизоляция» — мы не могли, как раньше, общаться с родными и знакомыми, ходить в гости, театры и кино, гулять и развлекаться, посещать выставки, музеи, рестораны и кафе…

Эти жесткие меры позволили избежать неблагоприятного развития эпидемической ситуации.

Но вирус не побежден, он все еще среди нас! Угроза заражения сохраняется! Новые случаи заболеваний регистрируются ежедневно, к сожалению, имеют место и летальные исходы.

Этим знанием не следует пренебрегать! Нельзя позволить себе расслабится, радость избавления от надоевших ограничений не должна притупить нашу настороженность. Убедительно прошу всех соблюдать элементарные меры предосторожности, всем известные, но от этого никак не ставшие менее эффективными: применять средства индивидуальной защиты и средства дезинфекции, соблюдать дистанцию, мыть руки, следить за своим здоровьем и здоровьем окружающих, при появлении симптомов заболевания – незамедлительно обращаться к врачу.

И главное! Хочу сказать слова, которые в условиях пандемии приобрели особый смысл, стали девизом нашего времени – Берегите себя!