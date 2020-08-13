В Смоленске прошла пресс-конференция, посвященная социальной кампании «Внимание на дорогу!»

В Культурном центре МВД России по Смоленской области состоялась пресс-конференция, посвященная старту в регионе Всероссийской социальной кампании «Внимание на дорогу!».

11 августа 2020 года Проект организован Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта Российской Федерации.

Социальная кампания направлена на профилактику аварийности, связанной с нарушением правил дорожного движения по причине отвлечения внимания водителей и пешеходов. Смоленская область стала шестым регионом, где реализуется социальная кампания.

Перед журналистами региональных СМИ выступили: временно и.о. начальника УГИБДД УМВД России по Смоленской области полковник полиции Олег Игнатенков, директор по проектной работе экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая, уполномоченный по правам ребенка в Смоленской области Наталья Михайлова, начальник отдела Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству Артем Лишнев, заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Екатерина Михалькова.

В мероприятии также приняли участие представители экспертного сообщества и общественных организаций. Отвлечение внимания водителей и пешеходов на дороге — один из ключевых факторов риска ДТП. Социальная кампания ставит цель наглядно объяснить, чем может грозить отвлечение внимания на дороге и водителям, и пешеходам. Организаторы кампании «Внимание на дорогу!» и привлеченные эксперты считают, что для того, чтобы сократить количество ДТП, необходимо менять мышление всех участников дорожного движения, менять отношение общества к данной проблеме.

Открывая пресс-конференцию, временно и.о. начальника УГИБДД УМВД России по Смоленской области Олег Игнатенков подчеркнул, что вопрос обеспечения безопасности дорожного движения является одним из приоритетных для региональных органов власти, в том числе при реализации мероприятий нацпроекта: «Дорожное движение является важнейшей стороной общественной жизни, обеспечение безопасности которой составляет национальную цель по защите граждан. За семь месяцев текущего года в Смоленской области зарегистрировано 500 дорожно-транспортных происшествий, что на 1,8 % меньше по отношению к аналогичному периоду

прошлого года. Однако наряду с этим наблюдается рост числа погибших на дорогах. За указанный период число жертв составило 65 человек, что на 27 % выше показателей прошлого года. Ранения получили 583 человека». В Смоленской области по словам Олега Игнатенкова в целях профилактики безопасности дорожного движения запланировано более 450 информационно-пропагандистских мероприятий, в том числе 186 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

«Проблема отвлечения внимания в отличие от других причин ДТП не кажется явной, понятной и безоговорочной. В отношении таких правонарушений, как вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, перехода пешехода на красный свет, в обществе выработано отрицательное отношение, и совсем немногие понимают, что недопустимо отвлекаться на дороге. Поэтому со всеми участниками дорожного движения нужно вести масштабную разъяснительную работу», — пояснила суть социальной кампании Валентина Кульбицкая.

Она отметила, что согласно результатам социологического исследования, чаще всего люди воспринимают эту проблему в отношении других участников дорожного движения, не применяя ее к себе. 70% водителей уверены, что хорошо контролируют свой автомобиль, даже если отвлекаются на внешние факторы. «Люди уверены, что способны одновременно вести автомобиль и беседовать по телефону, или переходить улицу, слушая музыку через наушники, — отметила эксперт. — Кстати, многие даже не понимают, что музыка – это тоже отвлекающий фактор».

«В работе с родителями помимо вопросов отвлечения внимания мы добавляем тему цифровой безопасности детей, — разъяснила Валентина Кульбицкая. — В работе с педагогами наша задача состоит в передаче инструментов, которые позволят внутри их предметной деятельности включить воспитательный процесс, направленный на обучение безопасности дорожного движения».

На пресс-конференции был показан социальный ролик, раскрывающий проблематику. Он демонстрируется на федеральных телеканалах и носит название «Исчезающие». Также были представлены обучающие методики для водителей и пешеходов: игровая интерактивная стойка, которая устанавливается на АЗС и промо конструкция для активности в парках и ТРЦ.

Значимости социальной кампании и в целом информационно-пропагандистской деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения было посвящено выступление Артема Лишнева. Начальник отдела Департамента Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству подчеркнул важность совместных усилий ГИБДД, органов исполнительной власти, а также общественных организаций: «Лишь совместными усилиями мы сможем предупредить трагедии на дорогах, важно выступить общим фронтом».

Екатерина Михалькова и Наталья Михайлова говорили о важности профилактической работы с детьми. «Вопросы безопасного поведения на дороге рассматриваются на общешкольных и классных собраниях. Главной целью педагогов по профилактике детского дорожного травматизма является формирование у детей культуры собственной безопасности, основанной на осознанности и внимательности, — рассказала заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке. – Совместно с Госавтоинспекцией мы проводим профилактические занятия, в том числе в рамках «Лаборатории безопасности», — подытожила Екатерина Михалькова.

«Наша задача работать на опережение, — пояснила Наталья Михайлова, — объяснять детям, что мобильные телефоны, громкая музыка, наушники, капюшоны могут привести к трагическим последствиям.»

Завершая пресс-конференцию, участники отметили, что широкомасштабная социальная кампания «Внимание на дорогу!» станет важным элементом формирования навыков внимательного поведения на дороге. Мероприятия кампании реализуются также в следующих регионах: Волгоградской, Рязанской, Ульяновской, Курганской, Иркутской, Амурской, Кемеровской и Новосибирской, республиках Удмуртия и Калмыкия, а также Хабаровском, Красноярском, Алтайском и Приморском крае. По решению Госавтоинспекции кампания «Внимание на дорогу!» охватывает именно эти субъекты, поскольку по итогам 2019 года, в них наблюдается наибольшее количество ДТП с летальным исходом.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области