﻿Итоги жеребьевки



12 августа 2020 года в Администрации Смоленской области прошла жеребьевка по определению даты публикации агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Смоленской области в региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов Губернатора Смоленской области 13 сентября 2020 года.

Места для публикации агитационных материалов на безвозмездной основе в газете «Сафоновская правда» № 34 (12284) от 20 августа 2020 года распределились следующим образом:

Бичаев А.В. – полоса № 5, место № 4,

Калистратова О.Н. – полоса № 3, место № 2,

Митрофаненков А.Н. – полоса № 2, место 1,

Островский А.В. – полоса № 4, место № 3.

Места для публикации агитационных материалов на платной основе в газете «Сафоновская правда» № 35 (12285) от 27 августа 2020 года распределились следующим образом:

Бичаев А.В. – полоса № 2, место № 1,

Калистратова О.Н. – полоса № 4, место № 1,

Митрофаненков А.Н. – полоса № 5, место № 1,

Островский А.В. – полоса № 3, место № 1.